Intendentes se oponen al cierre de las oficinas del Correo en Río Negro

La noticia se conoció hace, al menos dos meses: cerrar todas las oficinas del Correo Argentino que no son rentables. En las últimas semanas ya se enviaron 800 telegramas a trabajadores de todo el país. En el caso de Río Negro se mencionó el cierre de las oficinas en Fernández Oro, Cervantes, Ingeniero Huergo, General Godoy, Chichinales, Barda del Medio, Chimpay y algunas de la Línea Sur. Aunque no son las únicas, puede haber más. En Río Negro hay más de 150 trabajadores en todas las dependencias del correo.

La intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro lamentó la decisión del gobierno nacional. “Con profundo dolor y tristeza nos anoticiamos que se cierra la histórica oficina de Correo Argentino en nuestra ciudad. Observamos con mucha preocupación lo que sucedía en otras ciudades con organismos nacionales que cerraban sus oficinas. El cierre es un gran retroceso, es la pérdida de federalismo nacional y es la desolación de las familias del correo argentino que se quedan sin su sostén y sin sus ingresos”, expresó.

Agregó que “este modelo que, con banderas de humo de déficit, ñoquis, o argumentando y defendiendo lo indefendible nos dejan hoy desprovistos de un servicio fundamental que además nos brindaba comodidad para realizar todo tipo de trámites y lo más importante nos daba independencia local y social. Si esta idea persiste, no solo es el cierre de la oficina, sino que comenzaran a correr los despidos masivos y los retiros voluntarios en toda la provincia de Río Negro.”

“Señor presidente quiero recordarle que sabemos y tenemos muy claro que somos una ciudad pequeña para este modelo económico y político que nos lleva a revivir lo peor de los años '90: despidos, privatizaciones, hambre, pero, por otro lado, somos Cervantinos, somos Rionegrinos somos Patagónicos y somos argentinos. Seguramente poco puedan hacer mis palabras contra una decisión que ya está tomada, pero no me resigno, ni lo haré nunca, no voy a dejar de luchar por lo que considero un gran retroceso para esta ciudad que nos vio nacer y crecer”, concluyó.

Mientras que el intendente de Chichinales, Lucas González expresó: “Hoy nos enteramos que el gobierno nacional analiza cerrar la sucursal del Correo Argentino en Chichinales y todo indica que se ha comenzado el proceso. Hemos iniciado gestiones para tratar de revertir esta posibilidad, pidiéndole acompañamiento al gobernador Weretilneck y enviando notas a los referentes del gobierno nacional en la provincia: la diputada Lorena Villaverde y el presidente de Primerio Río Negro, Ariel Rivero”.

Agregó que “les manifestamos que en Chichinales es muy importante y necesario contar con este servicio, ya que no solo en la oficina se distribuyen cartas, sino que allí cobran nuestros jubilados a razón de cerca de 30 personas por día, o quienes reciben pensiones contributivas, se distribuyen las boletas de servicios, y todos los trámites de esa institución, por lo que su cierre significaría que nos tengamos que trasladar a Villa Regina”.

“Explican que es para reducir gastos, pero en este caso, lo que paga el gobierno nacional es el sueldo de Nicolás, el único empleado de la oficina, ya que funciona en un edificio de propiedad del municipio que se ha cedido para el funcionamiento de la oficina postal. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el cierre del correo”, concluyó.