La echaron de su casa por rescatar perros y ahora necesita ayuda

Hace seis años, Lucy Ferreyra decidió por cuenta propia dedicarle una buena parte de su tiempo y de sus ingresos a rescatar y asistir a perros en situación de calle. Por su activismo, es conocida en los grupos protectores de animales de las redes sociales del Alto Valle, y cuenta que hace un año se centró en los casos de alta complejidad. Hace poco tiempo, el dueño de la casa que alquilaba en Chichinales la echó por la cantidad de perros que tenía en la vivienda y ahora necesita la ayuda de la comunidad para continuar ayudando.

Lucy se describe como "una persona común y corriente que ayuda a los perritos en situación de calle", y hoy se enfoca en urgencias y rescates de perros enfermos: "Tenemos pacientes oncológicos, perros con fracturas muy complejas", detalló. Encargarse de estas tareas también incluye pagar las cuentas de esas costosas cirugías, y reconoció que hoy debe $1.100.000 en la veterinaria: "Son todas operaciones de alta complejidad y si bien somos muchas en las redes ayudando, todas estamos colapsadas y muchas toman solo 1 o 2 casos para no endeudarse más de lo que pueden".

En el caso de la oriunda de Chichinales, que hace dos semanas está en Cipolletti, tiene 12 perros rescatados conviviendo con ella. El último fue un ovejero alemán en Neuquén, al que un auto atropelló, arrastró, le fracturó la cadera y la pelvis. "Mi primer caso fue Muñeca, que aún está conmigo. Fue atropellada y le fracturaron la médula. Después, se le degeneró y perdió una pata, luego la otra y quedó amputada de las dos partes. Si vieras cómo se maneja, hoy bajó las escaleras", cuenta Lucy a Mejor Informado.

Sus comienzos y por qué la echaron de su vivienda

Desde que rescató a Muñeca, a Lucy la "empezaron a llamar por perros con tumores que, en Chichinales, directamente los sacrificaban porque decían que no tenían arreglo". Para salvarlos, los trasladaba 100 kilómetros hasta Cipolletti para que los operen y les den los tratamientos necesarios: "Una vez rehabilitados, les gusta jugar", dice casi como en respuesta a la triste suerte que, por desidia, corren muchos animales allí.

En el último tiempo la cantidad de rescates fue en aumento y, según cuenta, coincidió con el momento en que el dueño de la casa que alquilaba decidió echarla: "No me quiso esperar ni siquiera diez días. Yo ya había pagado el alquiler, el problema no fue de plata. Él no quería perros en la casa pero me echó injustamente". Ella no negocia abandonar a ninguno de los perros que rescata, y a raíz de eso es que se trasladó a Cipolletti con 10 perros callejeros a una vivienda que consiguió temporalmente.

Además, y no menor, la conexión que Lucy tiene con los perros se refuerza mucho más a través del vínculo que uno de sus hijos con TEA: "Yo tengo cuatro hijos de los cuales uno de ellos es autista. Y puedo dar cuenta del poder porque un perro me ayudó a rehabilitar a mi hijo. Por eso empecé también como rescatista".

Cómo ayudar a Lucy Ferreyra:

La rescatista utiliza su cuenta de Facebook e Instagram pero actualmente no está tomando casos, necesita ayuda para poder cubrir los gastos de las cirugías de varios canes que ya rescató . Divulgó su teléfono para quien desee comunicarse (2984878337) y estas son las cuentas a las que podés transferir para ayudarla a seguir ayudando:

Melani Rosa Lucia Ferreyra

MercadoPago – CVU: 0000003100034537474733

Alias: Amorcon4patas.1992

CUIT/CUIL: 27384995190



Mirá la entrevista a Lucy Ferreyra en Canal 24/7: