Paro nacional: así es la situación en Río Negro

Por la medida de fuerza no hay circulación de colectivos .

Se cumple este jueves el paro general en todo el país, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en rechazo a la política económica del gobierno de Javier Milei. Este es el panorama en Río Negro.

Hospitales: sólo guardias mínimas

El personal de Salud de los hospitales rionegrinos afiliado a ATE, UPCN y ASSPUR se adhiere a la medida de fuerza y garantizaron la atención mínima. Desde ATE Río Negro aseguraron que “la medida afectará el funcionamiento de toda la administración pública y solo se garantizarán guardias mínimas en servicios esenciales: hospitales, centros asistenciales de adultos mayores, adolescentes y niños, y en servicios esenciales para hacer frente a emergencias”.

Sin colectivos

Patricio Sandoval de UTA, explicó: “Desde el primer minuto de este jueves no salió ningún servicio de colectivos de larga distancia. Los que vienen en ruta, completarán los recorridos. En Río Negro no habrá servicio de colectivos: Koko, Pehuenche, Mi Bus en Bariloche, la Cooperativa 1 de Septiembre en Roca y Ceferino en Viedma, todos adhieren a la medida de fuerza. Somos el sector más castigado con las medidas de este presidente con la quita del subsidio. No hay una sola medida que beneficie a los trabajadores”.

Agregó que “lamentablemente las empresas debieron aumentar las tarifas para poder mantenerse. La cantidad de pasajeros bajó un montón en los servicios de larga distancia, interurbanos y urbanos. Se usa el colectivo para lo justo y necesario”.

Sin bancos

El titular de la Asociación Bancaria, Jorge Rodríguez indicó: “Adherimos a la medida de la CGT en razón de que coincidimos en que hay una política económica que está afectando fuertemente al conjunto de la sociedad. Recién hoy nos estamos dando cuenta el nivel de afectación de la clase media y la dificultad para hacer frente a los servicios esenciales como el agua, la luz o el agua”.

Agregó que “será como un día de fin de semana, quedarán los cajeros cargados, pero no habrá ninguna actividad en los bancos”.

Sin clases

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció que se adhiere al paro nacional organizado por la CGT. En este sentido, UnTER, como sindicato de base se suma a la medida. Además, porteros nucleados en ATE y UPCN también adherirán. Los trabajadores universitarios también participarán de las protestas: no habrá clases en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Administración central

En las oficinas públicas nacionales: ANSES, SENASA, PAMI, AFIP; provinciales: IPROSS, Agencia de recaudación tributaria, DPA, Aguas Rionegrinas, SENAF, Poder Judicial y las dependencias municipales la atención estará restringida.

Comercios

El Sindicato de Empleados de Comercio confirmó que adhiere a la medida convocada por la CGT. “Debemos defender los derechos de los trabajadores en este intento de avasallarlos por parte de la política gobernante”, expresó Luis Campos el secretario general de la organización.

Estaciones de servicios abiertas

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), que agrupa a las federaciones y cámaras de expendedores de combustibles, informó que no se sumará a la medida de fuerza. Esto implica que las estaciones de servicio continuarán operando de manera habitual, garantizando el abastecimiento de combustible para el público en general.

-