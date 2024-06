Tiktoker español, fascinado con el nuevo monumento en Zapala

Un conocido "tiktoker" español que expresa constantemente su amor por la Argentina, subió un reciente video en el que destaca el monumento al Soldado de Malvinas que se inauguró ayer en Zapala y que es el más grande del país. "Tendrían que ponerlo en el medio de todas las ciudades de Argentina. Es hermoso", dijo.

El usuario es @2marsal y a través de videos suele hablar de hechos y/o aspectos de Argentina que le llaman la atención para bien. En este contexto, publicó un reciente video en el que reacciona a otro contenido audiovisual que muestra el monumento inaugurado en Zapala, dejando en claro su admiración por la obra.

"Menudo homenaje a los pibes de Malvinas. Wow... En Argentina se suele decir mucho que está prohibido olvidar. Cuando he visto este video me he quedado sin palabras", comienza a decir en el video y agrega: "Tendrían que ponerlo en el medio de todas las ciudades de Argentina. Es hermoso este monumento".

El monumento fue inaugurado ayer en Zapala, en una jornada más que emotiva. El mismo, es el más grande del país y se pudo ver en uno de los actos reivindicatorios más importantes de la gesta de Malvinas y de todos sus protagonistas.

Desde el norte al sur del país, hubo representantes que colmaron el sitio del acto y que dejaron su impronta aguerrida malvinera. El acto fue presidido por el intendente y anfitrión, Carlos Koopmann; acompañado por el gobernador, Rolando Figueroa; y el escultor, Aldo Beroisa.

Para ver la reacción del tiktoker, Marsal, hacé click acá.