Afirman que hay casos exitosos de resocialización de menores

El defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la II Circunscripción con asiento en Cutral Có, Lautaro Areválo, habló hoy sobre la resocialización de los menores que se encuentran protegidos por la Ley 2302, especialmente de aquellos que cumplen alguna condena impuesta por la defensoría penal, en el sistema de "arraigo familiar" o libertad asistida.

En el programa "Así Estamos", de Mitre Patagonia, señaló que "para darle cuerpo a la 2302, que es muy amplia y establece todos los derechos del niño, es importante que estén los recursos para generar los equipos interdisciplinarios, programas, y todo lo necesario para darle solvencia a ese catálogo de derechos ", dijo sosteniendo además que "la ley maduró mucho, sobre todo en el Ejecutivo, a los largo de más de 20 años que tiene ".

El tratamiento que la ley da a los menores que deliquen, es un tema de debate actual, considerando algunos casos relevantes sucedidos en Neuquén, pero también la existencia de otros similares que no han tomado tanta trascendencia, pero en cualquier caso, el mecanismo que se aplica es el mismo, con sus particularidades.

Una de las mayores incógnitas que se presenta en el proceso de resocialización, es la inserción escolar de un adolescente que cumple una pena, y que aunque se intente mantener su identidad en el anonimato, no siempre se logra, lo que puede generar rechazo .

Sin embargo Arévalo asegura que "una vez que los equipos de salud que llevan adelante la terapia lo indica, el adolescente debe retornar a la escolaridad presencial, excepto que deban buscarse otras alternativas". Se tiene como eje el interés superior del adolescente, se evalúa lo que necesita o el objetivo a lograr".

El defensor oficial aseguró que "nunca encontré un cuerpo directivo que no quiera recibir a un alumno que transite un período de libertad asistida" . Si lo hicieran, sería grave porque estarían discriminando, y violando las convenciones internacionales ". También aseguró que "nunca tuvo problemas con compañeros en el aula, aunque se toman precauciones respecto a los riesgos ".

En cuanto a los resultados que se logran con estos adolescentes, en general "son buenos, algunos exitosos, aunque no hay garantías de que en el futuro no tengan problemas con la ley ", afirmó.

Arévalo, por otro lado, fue crítico con la marcha de la actual gestión de gobierno que ha demorado la puesta en funcionamiento de organismos como el Copronaf, o la subsecretaría de Familia, que ha generado un impasse en el tratamiento de diferentes casos que involucran a niños o adolescentes.

Habló además de "una cifra negra" que impide una buena tarea con los adolescentes no punibles, es decir en conflicto con la ley penal, señalando que "hay una barrera en el área de seguridad , que impide que la información llegue a las defensorías." "No puedo creer que no haya conflictos con estos adolescentes con delitos contra la propiedad, por ejemplo, y cuando llegan los casos ya son más graves ", afirmó.

Destacó también que hay una alta demanda hacia los equipos interdisciplinarios, y de salud mental, que tratan por ejemplo, adicciones.