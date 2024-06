La justicia no suspendió cobro de tasa vial en San Martín

El Tribunal Superior de Justicia emitió hoy por unanimidad la Resolución que desestima la medida cautelar de suspensión de ejecución de la Ordenanza de tasa vial en San Martín de los Andes, sin embargo para permitir el tratamiento de fondo, previamente había aprobado la admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad .

La solicitud para suspender la Ordenanza, y así evitar pagar una tasa sobre el valor de los combustibles, había sido presentada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, la Asociación de guías de pesca deportiva de la provincia, las Cámaras de Viajes y Turismo,Comercio e Inmobiliaria, todos sectores que manifestaron ver perjudicadas las actividades que mueven la economía de la ciudad. También los estacioneros y vecinos en su momento, se manifestaron contrarios a la implementación de la tasa.

Tasa vial: revés judicial al planteo de inconstitucionalidad

En la presentación judicial alegaban " que la Ordenanza impugnada deriva de la aprobación de la “tasa vial” cuya entrada en vigencia deviene de un verdadero impuesto encubierto como tasa, que abonará cualquier persona en oportunidad de adquirir por cualquier título combustibles líquidos en expendedores localizados en el territorio del Municipio de San Martin de los Andes; y el establecimiento de una “contribución” que deberán tributar los comercios que se encuentren dentro del ejido municipal. Fundan la legitimación activa alegando “afectación patrimonial directa”.

También sostenían que el 4,5 por ciento que se suma al valor del combustible, estará destinado al “Fondo Específico de Movilidad Urbana” para “paliar la situación de Emergencia Vial y del Transporte Público”, apuntando que " no solo que no hay un servicio cuya contraprestación justifique la existencia de la tasa, sino que los fondos recaudados no se asignan a ningún destino concreto, específico, sino a un “Fondo” que será gestionado discrecionalmente por el Municipio.

Entre otros muchos argumentos, los empresarios sanmartinenses también sostenían que " en el marco de la Ley 2130, el agravio constitucional debe referirse a la incompatibilidad de una norma de alcance general provincial o municipal con una manda contenida en la Constitución Provincial, toda vez que la acción prevista en el art. 241 inc. a) de la Constitución Provincial no es la vía idónea para el cuestionamiento de normas lesivas de la Constitución Nacional".

En línea con lo que ya había dictaminado el Fiscal General de la provincia, José Geréz, y también la Fiscalía de Estado, El TSJ aceptó admitir el reclamo, pero consideró que la cautelar - en una acción autónoma de inconstitucionalidad de la ley 2130- es excepcional, porque cuestiona una norma salida de un Concejo Deliberante poniendo en duda el contenido y no el trámite legislativo.

Esa postura es lo que en definitiva llevó a que el Pleno, con cinco votos a favor y ninguno en contra, rechazara la medida cautelar solicitada por las Cámaras, para suspender el cobro de la Tasa Vial.

Con esta Resolución queda habilitado el municipio de San Martín de los Andes para cobrar el 4,5 por ciento a todos los que pasen por un surtidor de combustible, sea residente o visitante.

También vale destacar que transcurrido el primer mes de cobro, la comuna no informó el monto de la recaudación, y el servicio de transporte público de pasajeros fue suspendido el lunes por la tarde por no poder hacer frente al pago de salarios de 67 choferes, y recién retomará durante la madrugada de mañana luego de intensas negociaciones.