Paritarias: gremios denuncian incumplimientos del Gobierno

Se realizó este miércoles un nuevo encuentro del Consejo de la Función Pública, en la que los referentes sindicales de ATE, UPCN y el gobierno rionegrino analizaron incrementos salariales. Además, en Trabajo, se reunió el gremio UnTER con la ministra de Educación, Patricia Campos.

La gestión Weretilneck realizó una propuesta bimestral, de carácter no remunerativo y no bonificable con incrementos para el mes de junio. Según categoría y agrupamiento, los montos son de $50.00de $50.000, $60.000 y $70.000 para el mes de julio. Con esta oferta, el salario mínimo inicial de la Ley 1.844 quedaría en julio de $750.000 mientras que, para la Ley 1.904 el mínimo inicial del personal No Médico quedaría en $898.347.

Desde ATE Río Negro manifestaron que llevarán la propuesta para ser analizada en sus instancias orgánicas. Asimismo, solicitó que el aguinaldo sea abonado dentro de los plazos legales y en un solo pago. Y demandó que se continúe con el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables. También reclamó el aumento de todos los adicionales y horas suplementarias para porteros, el pase a contrato de trabajadores que cobran a través de horas cátedra, aumento de guardias y del plus operador para la SeNAF y Desarrollo Humano.

UPCN acudirá a la justicia

Por otra parte, Marcelo Vidal de UPCN señaló en Radio La Super: “Nos parece negativa la oferta, queremos aumento en porcentajes y lo decimos desde principios de año. Nos metemos en un lio en la pirámide salarial de esta manera. Más del 80% son sumas remunerativas".

Vidal confirmó que irán a la Justicia: “Si el Gobierno sigue sosteniendo este esquema de sumas no remunerativas, vamos a denunciar la situación en la justicia. Hay fallos de la Corte Suprema de la Nación que avalan nuestra posición”.

UnTER canceló el Congreso y denunciará al gobierno

Mientras que Educación ofreció al sector docente el pago de una suma no remunerativa para el bimestre junio-julio distribuida en cinco tramos de antigüedad que va desde $60.000 a $90.000 distribuidos de la siguiente manera:

0 a 4 años: $60.000 en ambos meses.

5 a 11 años: $75.000 en junio y julio.

12 a 19 años: $80.000.

20 a 26 años: $85.000 en junio y julio.

27 a más años: $90.000 en ambos meses.

La secretaria general del sindicato docente, Silvana Inostroza explicó: “Repudiamos la propuesta salarial presentada por el gobierno. Representa un retroceso en nuestro sueldo. Una vez más, Educación se burla de todos los trabajadores de la Educación de Río Negro. Ha vuelto a los inicios de su gestión, nos convoca sistemáticamente sin propuesta seria, de esta manera desvirtúa el ámbito paritario al no cumplir acuerdos firmados y homologados por el entonces Ministerio de Trabajo”.

Inostroza indicó esta mañana que definieron suspender el Congreso que estaba previsto para mañana viernes en Regina. La situación nos obliga a tomar medidas rápidamente. Hemos convocado a un plenario de Secretarios Generales para esta tarde. Además, vamos a denunciar al gobierno por incumplir la paritaria del 27 de noviembre de 2023 que establecía el blanqueo de las sumas fijas.”