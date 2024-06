Llegaron a Cipolletti 60 mil kilos de leche de Nación

Este viernes, finalmente la Fundación Conin de Cipolletti recibió la leche que había solicitado al Gobierno Nacional. El presidente de la organización, Alberto Capellán, manifestó a Mejor Informado que recibieron más de 60 mil kilos para distribuir en Río Negro, Chubut y Neuquén.

Capellán comunicó que la leche llegó esta mañana a la ciudad de Cipollletti. En total recibieron 60.600 kilos de los cuales 5.600 serán distribuidos en Cipolletti por la municipalidad, y los 55 mil kilos restantes serán entregados a Cáritas.

Explicaron que la distribución de Cáritas se realizará entre el martes y miércoles de la próxima semana a través de los obispados. La entrega se hará en Rawson, Esquel, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Viedma, en ciudades del Alto Valle y en Neuquén.

Héctor Rimaro, presidente de la Fundación Conin Neuquén manifestó que la organización local probablemente no reciba la leche que habían solicitado. "Hemos hecho todo lo posible, hemos hecho preguntas a la Fundación Conin que no fueron respondidas. Estamos extrañados por ese trato y en función de cómo están las cosas es bastante probable que la Fundación de Neuquén no reciba nada".

En total Neuquén había pedido 4260 kilos. Es importante aclarar que si bien el gobierno nacional no enviará leche a la fundación de , a través de Cáritas los diferentes comedores y merenderos de la ciudad podrán recibir el producto.