Neuquén comienza a cobrar la tasa a los combustibles

La Municipalidad de Neuquén aplicará desde la próxima semana la tasa al combustible local, según confirmó Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas. El funcionario informó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó la medida cautelar planteada por la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros de San Martín de los Andes que pretendía suspenderla, por lo cual no hay impedimentos legales para ponerla en vigencia.

“Estábamos esperando esa decisión judicial para avanzar con la implementación de la Tasa Municipal de Movilidad Urbana que ya fue aprobada meses atrás por el Concejo Deliberante, y que también tiene su decreto reglamentario listo”, afirmó el funcionario y dijo que implica el 4.5 del valor neto del combustible.

Schpoliansky explicó que, con esta decisión judicial, no solo el municipio neuquino puede ponerla en vigencia, sino también todos los de la zona que estaban trabajando en el mismo sentido, como Plottier, Centenario, Cutral Co, San Martín de los Andes y Cipolletti.

“Hay que recordar que esta tasa local surge a partir de la eliminación del Fondo Compensador del Transporte para todo el interior del país, una decisión unilateral del gobierno nacional que se aplicó en diciembre y que nos dejó sin estos fondos que le correspondían a la ciudad para sostener el sistema de transporte público”, explicó.

En este sentido, aclaró que las estaciones de servicio de todo el país "cobran en el valor del litro del combustible dos impuestos nacionales: a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono y los recauda Nación en todas las ciudades pero dejó de coparticiparlos con las provincias y por ende con los municipios”. Agregó que “con eso se sostiene el fondo compensador que ahora solo recibe el AMBA. Esto es una actitud antifederal, injusta e inequitativa desde el punto de vista tributario, los estacioneros de todo el país cobran esos dos impuestos nacionales, ahora entonces también deberán cobrar la tasa municipal de movilidad urbana”.