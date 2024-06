Presentaron una sorprendente especie de dinosaurio

Un nuevo descubrimiento sin precedentes se produjo en la formación geológica Bajo de la Carpa del Grupo Neuquén, donde un grupo de investigadores de la de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) hallaron restos fósiles de una nueva especie de dinosaurio depredador en la Patagonia, que es desconocida hasta ahora para la ciencia.

El nuevo dinosaurio resultó ser un carnívoro de unos 2,5 a 3 metros de largo, que presenta rasgos anatómicos particulares que no estaban presentes en ningún dinosaurio conocido en la era paleontológica.

Según los expertos, perteneció al grupo de los Unenlaginos (mitad-pájaros) y presentaba huesos huecos para alivianar su peso, pequeños y filosos dientes, garras puntiagudas y un cráneo muy bajo y alargado. Debido a sus rasgos presentes en este grupo de dinosaurios los vinculan con el origen de las aves.

Durante la presentación de los restos fósiles, realizada este viernes en la UNCo, los expertos explicaron que denominaron a esta nueva especia “Diuqin” porque representa al séptimo unenlagino conocido para la Argentina. El nombre Diuqin significa ave de presa en lengua Mapuzungun; y lechiguanae en referencia a la Lechiguana, una bruja de la película argentina “Nazareno Cruz y el lobo” quien presagiaba malos augurios a Nazareno. Por lo que Diuqin lechiguanae significa “El ave de presa de la bruja” o “El ave de presa de la Lechiguana”.

Restos fósiles del dinosaurio depredador en la UNCo.

Ahora, los restos fósiles de Diuqin lechiguanae forman parte del acervo paleontológico del Museo de Ciencias Naturales de la UNCo que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria, permitiendo su estudio y preservación para futuras generaciones.

Este nuevo descubrimiento científico fue publicado en la prestigiosa revista internacional BMC Ecology and Evolution, por los investigadores Juan Porfiri (Museo de Ciencias Naturales, Secretaría de Extensión Universidad del Comahue; FAIN-UNCo y el Museo Municipal del Desierto Patagónico de Añelo); Mattia Baiano (School of Life Sciences, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong, China; CONICET-Área Laboratorio e Investigación, Museo Municipal “Ernesto Bachmann, Villa El Chocón, Neuquén, Argentina y Universidad Nacional de Río Negro); Domenica Diniz dos Santos (idem autor Porfiri); Federico Gianechini (Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis CONICET-Universidad Nacional de San Luis), San Luis, Argentina; Michael Pittman del School of Life Sciences, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong SAR, China y por Matthew Lamanna (Section of Vertebrate Paleontology, Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, USA).