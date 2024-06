Dos nuevas carreras podrán estudiarse en Cutral Co

Dos nuevas carreras podrán cursarse en Cutral Co, tras la firma de un convenio entre el municipio y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Será a través de modalidad híbrida, con una parte virtual y otra presencial.

Se trata de las carreras de Tecnicatura Universitaria en Farmacia y la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web que comenzarán a cursarse en agosto, es decir en el segundo cuatrimestre durante este año. La parte presencial de las carreras será en el Centro de Estudios Universitarios de Cutral Co (CEUC).

Al respecto, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; dijo en una entrevista con AM 550 que la iniciativa "está orientada a los sectores más populares que no pueden mandar a sus chicos a estudiar". "Si la carrera que nosotros podemos financiar está al alcance de las expectativas, los chicos se quedan", agregó.

Además, dijo que "actualmente tenemos 600 chicos estudiando en todas la carreras (que ya se dictan en el lugar) y estamos muy contentos", por lo que "esperamos tener éxito". Y, recordó: "También estamos construyendo la escuela técnica de la UTN, que es pre universitaria y está vinculada a todo el proceso educativo que estamos llevando adelante".