Cuando el diputado Peláez buscó la verdad del Caso Carrasco

Muchas veces Victor Peláez se preguntó por qué quería escribir. Este médico y fundador de la Clínica Pasteur, dirigente de la Unión Cívica Radical, diputado nacional durante dos períodos (1993 y 1999), se respondía que él era de los que saben algo porque lo leyeron, lo escucharon o lo vieron. Y porque algo sabía, quería transmitirlo antes de llevárselo puesto en su viaje a la eternidad. Viaje que finalmente llegó este sábado 15 de junio a los 95 años.

Esas fueron las razones por las que Peláez escribió varios libros: "UCR, Pasado, presente y futuro", "Cosas de Neuquén", "Dos siglos de historia política argentina", y "Carrasco: el soldado que hizo historia", que en sus 400 paginas trató de dilucidar la muerte del soldado Omar Octavio Carrasco en dependencias del Regimiento de Artilleria 161 de Zapala ocurrida el 6 de marzo de 1994 y cuyo cadáver apareció un mes después dentro del establecimiento militar. El libro fue publicado en una editorial de la ciudad de Buenos Aires en 2012.

El exdiputado nacional desplegó en este libro (que lleva como subtítulo "Cuando se cometió una horrenda injusticia") un exhaustivo abordaje donde pone en evidencia la cadena de hechos que sucedieron en la trágica muerte del soldado oriundo de Cutral Co que había ingresado al servicio militar el 3 de marzo de 1994. Peláez desenmascara las complicidades que garantizaron impunidad a los verdaderos responsables de la muerte de Carrasco “usando todos los artilugios para que este lamentable hecho permaneciera en la penumbra”, según lo que Peláez le contó al autor de esta nota durante una entrevista cuando se cumplieron 20 años del asesinato del soldado. Crimen que provocó un gran cambio en la sociedad argentina porque se disolvió el servicio militar obligatorio.

En su libro Peláez desenmascara las complicidades que garantizaron impunidad a los verdaderos responsables de la muerte de Carrasco.

"Vemos a una Justicia entregada sumisamente en sus distintos niveles, excepto muy pocos jueces y un solo fiscal. Estamos frente a una asociación ilícita que comprende, además, a dos ex presidentes y a toda la cúpula militar. El Ejército no podía ser el homicida, de modo tal que decidieron transferir las culpas a tres muchachos inocentes", dijo Peláez en aquella charla mantenida en su casa. “Tres inocentes para salvar al Ejercito”, enfatizó al referirse al subteniente Ignacio Canevaro y los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar. El 31 de enero 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén, determinó la condena a 15 años de prisión para Canevaro por considerarlo “autor material responsable del delito de homicidio simple” y 10 años para los soldados Suárez y Salazar.

Cuando ocurrió el hecho en el regimiento de Zapala, Peláez hacia cuatro meses que había ingresado al Congreso como diputado nacional por Neuquén. Contó que a través del presidente del Comité de la UCR de Plaza Huincul conoció a Suárez, uno de los soldados imputados en ese momento y luego condenado. Lo conoció en la Comisaria de Zapala, "y de inmediato no dudé de su inocencia”.

El libro que Víctor Peláez publicó en 2012.

Con toda claridad, Peláez precisaba "que un soldado muera dentro de un cuartel no es extraño pero que su cadáver se oculte y que aparezca al mes es inaceptable. El Ejército tuvo que fabricar un homicidio”. Peláez apuntó al teniente coronel Guillermo With, por ese entonces Jefe del Regimiento al que pertenecía Carrasco. Cuando apareció el cuerpo, un mes después de su desaparición, With afirmó que posiblemente se había suicidado o muerto de frío, aunque la autopsia manifestó marcas de una fuerte golpiza. Lo acusaba de saber que el cadáver de Carrasco estaba dentro del cuartel antes de ordenar el rastrillaje que encontró el cuerpo. "With no quiso matarlo, pero Carrasco fue atendido en forma clandestina por las enfermeras”, pensaba Peláez.

"La muerte del soldado Carrasco, no fue una muerte cualquiera en un cuartel. Estuvo involucrado el Ejército. Cualquier persona podría haberlo asesinado, pero no cualquier persona podría ocultar su cadáver en el cuartel durante un mes. Con seguridad, soldados, sargentos o subtenientes no podrían hacerlo, pero sí podría hacerlo el teniente coronel With, como jefe del Grupo de Artillería y apoyado por Inteligencia Militar", explicaba el médico y exdiputado. Finalmente, With fue sobreseído junto a otros seis militares que estaban acusados de encubrir el asesinato del conscripto.

Peláez reveló que entre las 19.30 del 8 de marzo y las 7.30 del 9 de marzo de 1994, en el Estado Mayor del Ejército se recibieron “siete M.M.C”, sigla que significa Mensajes Militares Conjuntos, que fueron partes transmitidos desde el cuartel de Zapala, poco usuales y mucho menos tantos y tan seguidos. Esa fecha coincide con la hipótesis del perito Alberto Brailovsky de que Carrasco sobrevivió hasta esa fecha y que murió en el Hospital Militar.

"Estos jueces repartieron 35 años de prisión entre tres inocentes sin tener pruebas ni indicios ni presunciones para hacerlo. Esto es inédito y cruel. Carrasco marcó un antes y un después en la historia política argentina", aseguraba Peláez.

En el libro "Carrasco. El soldado que hizo historia", Peláez escribió "Al comenzar el juicio, el Tribunal, que adhería con obediencia a la “historia oficial”, contaba solo con tres frágiles pruebas, que fueron perdiendo valor durante el juicio hasta quedar completamente desmoronadas. Cuentan que una de las juezas sabiamente expresó: 'A falta de pruebas, buenos son los indicios y las presunciones'. Pero la injusticia fue aún mayor porque tampoco había indicios o presunciones para condenarlos. Estos jueces repartieron 35 años de prisión entre tres inocentes sin tener pruebas ni indicios ni presunciones para hacerlo. Esto es inédito y cruel". "Carrasco marcó un antes y un después en la historia política argentina", aseguró.

Un tiempo después de los acontecimientos que conmocionaron a la sociedad argentina, Peláez mantuvo una conversación con Agustin Radrizzani, por aquel entonces obispo de Neuquén, en el que le relató lo sucedido. Según lo expresado por Peláez, el obispo le confió la siguiente reflexión: ”Están cometiendo el mismo error que solemos cometer nosotros (por la Iglesia), ya que en salvaguarda de la institución, acostumbramos ocultar las culpas y a los culpables”. Estas palabras, escribió Peláez en el libro, “resumen todos los reprochables acontecimientos, vividos y sufridos, y a los que debemos sumar una muerte absurda”.

En la introducción del libro, el exdiputado y vecino ilustra de la Ciudad de Neuquén, muerto a los 95 años, expuso su dolor por la humillación sufrida por Carrasco pero también por "tantos soldados que aguantaron los 'bailes', so pretexto de la instrucción militar", con todos ellos –dejó asentado- “me siento hermanado, por haber padecido también esta vejación a la dignidad”.