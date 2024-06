Estatales de Río Negro rechazan aumentos y advierten medidas de fuerza

La relación de los gremios estatales y el gobierno de Río Negro no pasa por el mejor momento. Es que, tras el rechazo al pago de sumas no remunerativas, como alternativa de aumento salarial, y al paro de 24 horas que realizó UnTER el viernes pasado, ATE Río Negro y el gremio ASSPUR también se opusieron a ese mecanismo de aumento por considerarlo insuficiente.

El mandatario rionegrino, Alberto Weretilneck, utilizó las redes sociales para expresar su enojo a la medida de los maestros rionegrinos. Escribió: “Tenemos el mejor salario docente del país no hay derecho de dejar a nuestros chicos sin clases y sin comer. Un paro injustificado, que como corresponde, tendrá sus consecuencias. Los salarios de los docentes rionegrinos son los mejores del país, reconocido por los propios trabajadores, con un incremento del 132% desde febrero".

Y además advirtió que no habrá una nueva propuesta en la paritaria: “No habrá nueva paritaria, no se liquidará el aumento propuesto y no serán abonados los días no trabajados".

Pero no fue todo. Este sábado Weretilneck siguió molesto por la situación. Escribió: “Más de 170 mil chicos fueron privados de asistir a los comedores escolares. Esta es sólo una pequeña parte de los 5000 kilos de pan que perdimos este viernes por el paro injustificado de la UnTER. Esto más las verduras, las frutas, las carnes, los lácteos, son alimentos que estaban destinados a miles de estudiantes que fueron privados de educarse y alimentarse. Un día de paro de docentes, es un día en el que 170 mil estudiantes no desayunan/meriendan y 33 mil niños no almuerzan. Es un agravio a las familias que necesitan la ayuda del comedor escolar y un retroceso en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Lamentamos enormemente esta decisión egoísta, injustificada y donde los únicos perjudicados terminan siendo nuestros chicos”.

Esta es sólo una pequeña parte de los 5000 kilos de pan que perdimos este viernes por el paro injustificado de la UNTER. Esto más las verduras, las frutas, las carnes, los lácteos, son alimentos que…

La respuesta de UnTER

En conferencia de prensa realizada en la sede del ministerio de Trabajo, Silvana Inostroza, la secretaria general de UnTER explicó: “La adhesión al paro alcanzó al 98% en toda la provincia. La responsabilidad de que no haya clases y que los comedores no funcionen en las escuelas, es del gobierno provincial”.

La dirigente señaló: “El gobierno no dice que los salarios docentes están muy por debajo de la línea de pobreza. Ofrecen sumas no remunerativas por agente, achata la pirámide salarial y viola el principio de igual trabajo, igual remuneración. Exigimos una urgente paritaria para el martes 18, de no ser así, volvemos a parar el miércoles 19 y realizaremos un Congreso el 25 de junio que definirá la continuidad del plan de lucha”.

ATE se declaró en libertad de acción

Mientras que desde la Asociación de Trabajadores del Estado indicaron que la oferta salarial del Ejecutivo rionegrino es insuficiente y reclamó una nueva convocatoria paritaria con carácter urgente. El secretario general del gremio, Rodrigo Vicente, señaló: “La última propuesta nos resulta insuficiente y creemos que el gobierno debe realizar mayores esfuerzos para poder garantizar que los ingresos de los trabajadores del sector público rionegrino no se vean deteriorados. Si en las próximas horas no recibimos un llamado para continuar con las negociaciones, y además el gobierno no muestra la voluntad de mejorar el último ofrecimiento, nos declaramos en libertad de acción definir las medidas de acción directa que consideremos necesaria en defensa de nuestros intereses”.

Salud pidió nueva convocatoria

También los trabajadores de la salud, nucleados en ASSPUR le enviaron una nota al gobernador Weretilneck donde le expresaron “el rechazo absoluto, por insuficiente, a la propuesta salarial en las negociaciones generales, con sumas fijas y en negro que no se ajusta en lo más mínimo al pliego demandado por nuestro sector”.

En la nota, también solicitaron que se los vuelva a citar. “Le solicitamos que convoque urgente a nueva mesa sectorial de salud, en conjunto con función pública, con el objetivo de rediscutir salarios”.

Rechazo de judiciales

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de RíoNegro (SITRAJUR) rechazó la corrección en la oferta de incremento salarial realizada por el Poder Judicial por considerarla insuficiente. Asimismo, se exigió una nueva reunión paritaria para analizar un aumento que contemple el recupero del salario.