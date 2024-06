Cansados de los robos, los repartidores piden más seguridad

Este martes, trabajadores de Pedidos Ya de Neuquén realizaron una protesta frente a Casa de Gobierno para exigir mayor seguridad. Según informaron “por día se están robando un promedio de 5 a 10 motos”, situación que causa indignación ya que en la mayoría de los casos es su herramienta de trabajo.

Según manifestó una de las voceras, Liz Neira, el reclamo tuvo como objetivo visibilizar la problemática. Comunicó que antes los robos ocurrían durante la noche, pero ahora en cualquier horario y cada vez son más violentos.

“Ya no es solamente zona Oeste, Sapere o Confluencia, vienen arrasando por todo Neuquén. Tenemos compañeros que hace dos días les robaron y les apuntaron con armas, a uno lo lastimaron y la verdad es que la estamos pasando mal. Estamos trabajando con miedo. Actualmente ya oscurece tipo 6, 7 de la tarde y nosotros lamentablemente muchos pensamos en si salimos a trabajar o no, y no está bueno porque realmente estamos trabajando de forma honesta, sin molestar a nadie, sin complicarle la vida a nadie”, expresó.

La vocera manifestó que en la mayoría de los robos se llevan su herramienta de trabajo entre ellos motos y bicicletas. “No podes dejar una moto y bajarte a comprar porque te robaron. No hay trabadiscos, cadena o candado que ellos no puedan sacar en cuestión de segundos. Ya es descarado la forma en la que lo están haciendo” sostuvo.

Sobre la modalidad de los robos, expresó que los ladrones salen en grupo. “Anoche andaban seis. Dos por cada moto de grandes cilindradas, todas robadas. Nosotros las reconocemos porque previamente, días antes, nos mandaron vídeos de las motos robadas, y la verdad que estamos muy asustados”.

De la reunión participaron el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el jefe de la Policía de Neuquén, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez, y autoridades de la Comisaría Primera. Durante el encuentro se comprometieron a trabajar en medidas de seguridad en conjunto con los trabajadores y la Policía.

“Hoy fuimos los de Pedidos Ya, pero no fuimos solo en representación nuestra sino en representación de los diez videos de robos que recibimos en 24 horas. Les vamos a pedir que nos apoyen en caso de que tomemos otras medidas si las autoridades no cumplen”, señaló.