Conflicto docente: semana con un solo día de clases

El gremio docente no aceptó las sumas fijas que ofreció el gobierno que se mantiene firme y no los convocó a una nueva paritria..

El gremio UnTER ratificó el paro por 24 horas que desarrollará mañana. La demanda del sector docente es por el rechazo a las sumas fijas ofrecidas y una nueva paritaria. Lejos de sentirse presionado, el gobierno de Alberto Weretilneck convocó a negociar al resto de los empleados públicos sin incluir a los docentes y además lanzó una página web para que sean los propios maestros y profesores los que indiquen su presencia en las escuelas mañana.

El viernes pasado, los docentes rionegrinos cumplieron la primera de las jornadas de paro convocadas por los secretarios generales ante el rechazo por la propuesta salarial, a la que consideraron insuficiente. Es que en la última paritaria, que fue muy corta, el gobierno planteó una recomposición compuesta sólo por sumas fijas, una opción que desde el año pasado UnTER rechaza por un mandato de las bases.

Mientras tanto, Economía diseñó un esquema diferencial de acuerdo a la antigüedad. Para los docentes de hasta 4 años de servicio, 60 mil mensuales; de 5 a 11, 75 mil; de 12 a 19, 80 mil; de 20 a 25, 85 mil y de 27 en adelante, 90 mil. La propuesta es para los salarios de junio y julio.

Ante el rechazo y el paro que tuvo un 98% de acatamiento, Weretilneck criticó el accionar del gremio y calificó la reacción como inentendible porque "tienen los salarios más altos del país". E hizo trascender por los medios un informe de CTERA que indica que un maestro que recién comienza recibe un sueldo neto de 620 mil pesos. Del mismo modo los culpó porque un día sin clases significa que los comedores de las escuelas no funcionan.

Al mismo tiempo que planteó la guerra al convocar a nuevas negociaciones a ATE y UPCN, pero no hizo extensiva la mesa de negociación para el sector docente, a quienes les informó que no sólo no se liquidarán los sueldos sin el aumento rechazado, sino que se descontarán los días no trabajados. De esta manera, la conducción sindical decidió ratificar las medidas de fuerza previstas para mañana.

ud83dudce2UnTER ratifica Paro del miu00e9rcoles 19ud83dudce2Ante la falta de convocatoria a Paritaria, UnTER ratifica el Paro del miu00e9rcoles... Posted by Unter CDC on Tuesday, June 18, 2024

"Los docentes requerimos una verdadera recomposición salarial, en sumas remunerativas y por cargo, que se cumplan los acuerdos homologados y el pase a remunerativo de los treinta mil pesos que restan de la paritaria 2023", expresó el gremio en un comunicado de prensa, en el que señaló al gobierno como "responsable de garantizar la educación. Los acuerdos paritarios deben cumplirse porque tienen carácter de ley. Necesitamos una propuesta salarial real, que ningún trabajador quede por debajo de la línea de pobreza".

Sin embargo, el gobierno hace oídos sordos a la demanda y desempolvó el botón de presentismo que puso en práctica Arabela Carreras en su gestión, cuando la relación con el sindicato estaba cortada. En este caso, el sitio se denomina "¡Quiero informar que estoy presente!" y de esta manera tener un control del acatamiento, ya que de otra manera es imposible para Educación tener certeza de cuántos docentes adhirieron a la medida.

La excusa de Educación es poder descontar los días no trabajados a quienes realmente no concurran a las escuelas. Quienes eviten hacer paro deberán ingresar a la página educacion.rionegro.gov.ar y allí ingresar a través de la pestaña trámites y consultas.

ATE Y UPCN ESCUCHARÁN UNA NUEVA OFERTA

Mientras los docentes desarrollen su segunda jornada de paro, en el Consejo de la Función Pública ATE y UPCN escucharán una nueva oferta salarial. El llamado que hizo el gobierno es para las 10.30 del miércoles, y los secretarios generales Rodrigo Vicente y el histórico Juan Carlos Scalesi, comprometieron su presencia.

Al igual que con Educación, el gobierno dispuso un esquema de sumas fijas, que no dejó conformes a los representantes de los empelados públicos. La propuesta es no remunerativa y no bonificable, estipula $50.000, $60.000 y $70.000 según la categoría y el agrupamiento. De esta manera, el salario mínimo, el del personal de la Ley 1844, sería de 750 mil pesos.