La historia de Malú, el San Bernardo neuquino que busca ayuda

Malú, un San Bernardo neuquino, vivió una odisea marcada por el abandono y la incertidumbre en la provincia de Neuquén. Durante seis largos años, enfrentó condiciones climáticas adversas y la falta de un hogar estable, hasta que finalmente, su historia captó la atención de personas dispuestas a cambiar su destino.

La vida de Malú comenzó en Neuquén, una región donde las temperaturas extremas no eran adecuadas para un perro de su tamaño y pelaje. Tras escapar de dos hogares, se vio obligado a sobrevivir en las calles, enfrentando cada día la lucha por comida y refugio.

La difusión de su caso despertó la solidaridad de la comunidad, que rápidamente se organizó para brindarle ayuda. Gracias a las donaciones, se aseguró su alimentación, medicación y se gestionó su traslado desde Neuquén hasta Bariloche, donde se esperaba que encontrara un hogar seguro.

A pesar de los esfuerzos iniciales, la persona que lo adoptó no pudo ofrecerle las condiciones adecuadas para su tamaño y necesidades. Esta situación llevó a la decisión de considerar el sacrificio de Malú, lo que alertó nuevamente a quienes habían seguido de cerca su caso desde el principio.

Muchas personas no toman conciencia de lo que significa la llegada de una mascota a una casa y cuando ya no pueden sustentar más a ese animal o, simplemente, desean no continuar teniendo su compañía, lo dejan abandonado en algún lugar de la ciudad.

El grupo "Conciencia Animal" de Bariloche intervino de inmediato para rescatar a Malú de su situación precaria. Al verificar las condiciones en las que vivía, se descubrió que las promesas realizadas por la Red Canina Bariloche no se cumplieron: Malú no recibió el seguimiento ni el cuidado adecuado desde su llegada.

Actualmente, Malú se encuentra bajo el cuidado de "Conciencia Animal" Bariloche, alojado en un refugio donde espera pacientemente por una familia amorosa que pueda ofrecerle un hogar permanente. Para apoyar su causa, se estableció una cuenta solidaria en Mercado Pago bajo el alias TODOS.POR.MALU, destinada exclusivamente a cubrir sus gastos veterinarios, alimentación y cuidados diarios.

Todos aquellos interesados en ayudar pueden realizar sus donaciones a través de la cuenta TODOS.POR.MALU. Además, si deseas brindarle a Malú un hogar lleno de amor y cuidados, podés comunicarte al 2944 586798 para obtener más información sobre el proceso de adopción.

Fuente: El Cordillerano.