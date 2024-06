El comedor Ruca Antú se quedó sin alimentos para cocinar

Ubicado entre la Meseta y Parque Industrial, el comedor Ruca Antú, que se dedica a alimentar a más de 140 familias que no pueden subsistir por sí solas, decidió cerrar sus puertas en forma momentánea. El ajuste y la crisis recesiva que atraviesa el país pisan fuerte en el objetivo que persigue por años el comedor. Allí las familias reciben su porción de comida y los niños una chocolatada con galletitas. Ahora, la realidad cambió notoriamente.

En diálogo con "La Primera Mañana" en AM550, la encargada del comedor, Yanet Carrillo, brindó un panorama de la situación y reclamó: "En estos momentos es difícil abrir las puertas del comedor y la verdad que es terrible decirle a las personas que no hay nada para cocinar. Hemos podido subsistir gracias a las donaciones de vecinos. Lo peor de todo es que no podemos asistir más a las personas que lo venían haciendo". Además contó que "el comedor tenía 43 niños antes de lo que era la pandemia. Empezamos a entregarle viandas a las familias y desde ahí el comedor siguió funcionando de esa manera. Pero ahora todo se tornó imposible".

El estado del comedor no es el mejor y a raíz de eso los chicos pasan mucho frío, por eso Yanet volvió a pedir al gobierno provincial la entrega de leña. En ese sentido, recriminó: "Hace más de dos semanas que no recibimos leña y a eso hay que sumarle la falta de instalación del gas. Nosotros dependemos de la garrafa. Hace más de un mes que no contábamos con gas".

Enfrentarse a los niños y familias que llegan a pedir la comida del día es una de las tareas más difíciles de la encargada del comedor, por eso es que el espacio se sostuvo con donaciones de vecinos, pero ahora se encuentra desprovisto en medio de la crisis económica.

Ante la alarmante situación, Carrillo pidió ayuda al gobierno provincial para que el comedor pueda continuar con su misión social y de contención para niños y familias.