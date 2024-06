Piden extrema precaución para transitar por las rutas

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, que este jueves encabezó el Centro de Operaciones de Emergencia, ante la alerta naranja por nieve que afectó a gran parte del territorio provincial, recomendó a los turistas circular con precaución en todas las rutas y solicitó a los automovilistas respetar las indicaciones de los agentes de seguridad vial y de Policía.

“Las decisiones no siempre le cae bien a todo el mundo, y ayer la gente igual decidió circular por las rutas que se habían recomendado no circular”, resaltó la funcionaria en relación a los automovilistas que, a pesar de las malas condiciones climáticas y el estado de las rutas, no acataron las indicaciones de las autoridades lo que provocó que gran cantidad de vehículos quedaran varados. “Se mandaron contingentes enteros de adultos mayores y adolescentes que hicieron caso omiso a las indicaciones y eso que fueron reiterados los pedidos de no circular”, explicó. Agregó que esa postura por parte de los automovilistas generó "que se retuviera muchísima cantidad de gente en Piedra del Águila donde tuvieron que permanecer toda la noche ya sea en el gimnasio y en la estación de ómnibus”.

Por otra parte, resaltó que hubo vehículos que no portaban cadenas siendo obligatorio su uso en las condiciones climáticas que se presentó ayer y en las que se encontraban las rutas. “Gran cantidad de personas decidieron circular en vehículos comunes sin saber colocar las cadenas e incluso sin cadenas lo que generó que haya despistes y se atravesaran vehículos en la ruta”. En ese sentido, Ortiz Luna subrayó la falta de conocimiento en la colocación de cadenas por parte de los automovilistas. “Nos encontramos vehículos con gente, adultos mayores con niños, que nos pedían, por favor, que los ayudáramos a colocar las cadenas. Obviamente lo hacíamos, pero realmente esto pasa por una cuestión individual. Antes de ir a lugares de nieve deben practicar su colocación y en qué momento colocarlas”. "La gente porta cadenas en sus vehículos tal cual dicen las normativas pero al momento de colocarlas no saben como hacerlo. Es una técnica que parece sencilla pero en un clima adverso puede resultar complejo", describió. "Son elementos que hacen a la seguridad vial, e incluso el uso de cadenas puede salvar una vida", sostuvo.

Por último, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, apuntó a la falta de concientización por parte de los automovilistas de los peligros en transitar en rutas con nieve o con hielo en la calzada por eso insistió en seguir las indicaciones de los agentes de seguridad vial y de Policía. También señaló la importancia de consultar el estado de las rutas a través de la web https://emergenciasyriesgos.neuquen.gov.ar/