Con lo ahorrado, el gobierno provincial comprará vehículos

El programa de austeridad y de eliminación de gastos innecesarios del Estado que, ni bien asumió, puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa; ya ha dado frutos. Y, en cuestión de unas pocas semanas, dará otro más con la adquisición de vehículos que vendrán a fortalecer las prestaciones y servicios de áreas esenciales como Salud, Seguridad y Educación.

“Se trata de políticas de Estado que hemos podido financiar gracias a la eliminación de gastos innecesarios”, resumió el propio Figueroa. El abuso de celulares, el alquiler descontrolado de camionetas y otros vicios que generaron fugas de recursos ya son un mal recuerdo.

Ahora, y en gran parte a través de un leasing (arrendamiento con opción de compra) del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN), el gobierno comprará 401 vehículos que serán destinados tanto a las áreas a las que se hizo mención como al sector de Turismo (Termas y Fauna), la segunda economía de la provincia, detrás de la producción de hidrocarburos.

La compra incluye 91 automóviles, 132 camionetas 4x4, 19 ambulancias Clase A tipo furgón, 10 ambulancias Clase A 4x4, 12 utilitarios, 50 minibuses 19+1 y 87 motocicletas. Para establecer la cantidad y tipo de unidades (se trate de Policía o de hospitales), el gobierno realizó un pormenorizado relevamiento del parque automotor, que por cierto evidenciaba deficiencias.

De los 401 vehículos, Seguridad recibirá 240 (71 camionetas 4x4 doble cabina, 82 automóviles y 87 motocicletas); mientras que Salud recibirá 60 unidades (entre camionetas, utilitarios y ambulancias).

Federalismo y regionalización

Ahora bien, 56 de esos vehículos (28 camionetas 4x4 y 28 minibuses), serán destinados a las 21 comisiones de fomento y a los 7 municipios no incluidos en el régimen de coparticipación municipal, en cumplimiento de los compromisos asumidos con los gobiernos locales mediante el pacto de gobernanza, al que se denominó “Consenso para un Neuquén federal, autónomo y justo”.

La decisión va mucho más allá del equipamiento imprescindible para fortalecer las prestaciones a los ciudadanos y se ajusta a los conceptos con los que fue concebido el plan de regionalización, uno de cuyos objetivos radica en lograr el desarrollo equilibrado de la provincia para generar oportunidades y fortalecer el arraigo en cada pueblo y localidad.

Inversión multimillonaria

La inversión, que es multimillonaria, no hubiera sido posible sin el saneamiento de las cuentas y la eliminación de gastos injustificables. Alcanzaran con decir que había ex funcionarios que mantenían sus teléfonos celulares y otros que, cuando ejercieron cargos, usaban vehículos oficiales para cuestiones personales; al tiempo que había agentes de la administración pública que (además de los haberes) percibían planes sociales, en una incompatibilidad irrefutable. Figueroa también redujo la cantidad de cargos políticos, expulsó a ñoquis y desplazó a intermediarios que manejaban subsidios que no llegaban a quienes los necesitaban.

Pues bien, las condiciones del financiamiento son las siguientes. El monto total es de 25.100.000.000 pesos, divididos en 21.500.000.000 pesos para operaciones de leasing destinadas a adquirir los vehículos de las dependencias provinciales; y 3.600.000.000 pesos a un préstamo a sola firma para adquirir los vehículos para los municipios y comisiones de fomento y el Tribunal de Cuentas. El plazo será de 48 meses.

Acordadas las condiciones se firmó con el BPN un contrato de mandato para que sea la misma banca oficial la que lleve adelante la licitación de los vehículos. Así, el 19 de junio, el banco lanzó la licitación N 11/24 (https://apiapp.bpn.com.ar/Resources/Files/3e6c251467f944d19a007dbd21d54de7.pdf) cuya apertura de sobres está prevista para el 12 de julio, a las 10:00.

La reactivación neuquina

La compra de estos vehículos, indispensables para las distintas áreas de gobierno, no constituyen un hecho aislado. Por el contrario, pese a los recortes del gobierno nacional, la provincia ha logrado revertir la herencia recibida. Un caso puntual es el de Salud, cuyo ministerio recibió stock cero de medicamentos e insumos y, en cuestión de meses, logró poblar los depósitos gracias a fuertes inversiones, que tuvieron un respaldo clave en la Ley de Emergencia Sanitaria.

Tanto es así que, a mediados de junio, el ministerio de Salud remitió a la Legislatura el informe periódico contemplado en la Ley de Emergencia Sanitaria y detalló que hasta la fecha se adquirieron insumos por 40.600 millones de pesos, de los cuales 19.670 millones corresponden a las reasignaciones permitidas por la norma mencionada. “El sistema de salud cuenta con reserva de insumos críticos con valores óptimos de stock”, resumió el ministro Martín Regueiro. Las inversiones tienen su correlato en la contratación de profesionales y las obras en los hospitales y centros de salud de toda la provincia.

La distribución equitativa de los recursos también tiene fuerte apoyo en el acceso a financiamientos para obras, que son posibles gracias a la confianza que el gobierno neuquino inspira entre los organismos internacionales de crédito. Ya están muy avanzadas las gestiones tanto ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) como ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ejecutar rutas y otras obras públicas.