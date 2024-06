Certificados truchos: se vendían y variaban los costos

A mediados de este mes, el gobernador Alberto Weretilneck denunció a médicos por falsificación y defraudación. Se detectaron más de 20 profesionales involucrados en la emisión de certificados médicos ilegales y también se descubrieron numerosos casos de empleados públicos que presentaron certificados médicos adulterados o falsificados, quienes serán denunciados por el delito de adulteración de documento público.

La titular del Consejo de la Función Pública, Tania Lastra, explicó esta mañana en Radio La Super: “Cuando empezamos a revisar los certificados médicos de cada área, sobre todo los de largo tratamiento que se daban nos llamó la atención como puede ser que tantos empleados de distintos lugares de la provincia sean atendidos por un mismo médico ubicado en un punto geográfico y que emita 20 o 30 certificados como que ese medico hubiese atendido a esas personas. Todos con el mismo diagnóstico, todos iguales. Hace seis meses nos encontramos con una fábrica de certificados médicos que eran vendidos a los agentes públicos”.

Además, indicó: “Tengo toda la documentación en mi poder y estas situaciones se dan en toda la provincia, son 20 profesionales como mínimo. Además, los intendentes también se sumaron porque les pasa lo mismo en los municipios. No es solo un problema del estado provincial. El presentismo hace que se resientan servicios como los de Salud, Seguridad y Educación”.

Por otra parte, agregó: “Espero que no sea una cuestión corporativa de los Colegios Médicos, no son todos los médicos iguales. Hay médicos que trabajan muy a conciencia y otros no tanto. Los certificados tenían un precio según la cantidad de días que indicaban y también según la especialidad o patología. Los certificados psiquiátricos eran de los más caros".

“Para que se configure el delito tienen que haber dos partes, una de ellas es el trabajador. Deberá explicar porque tomó esta actitud”, concluyó.