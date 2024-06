Las tiernas aventuras del “Rolo” en la nieve de Caviahue

El blanco de la nieve de la aldea de montaña de Caviahue hace más visible y notoria la presencia del “Rolo”, un conocido perro “Firulais” de la villa con características muy similares al Terranova. Un perro gigante y gentil. En el lugar todos saben de él porque es vecino del Hotel Caviahue, ubicado justo en frente de la Costanera del Lago.

Todos los mediodías, como un ritual o una sana travesura, se acerca al restaurante del apart y con su ternura e insistencia lograr conquistar a alguno de los comensales que lo ven a través de los enormes ventanales. “Les presento a Rolo, vecino del Hotel Caviahue. Siempre aparece a la hora del restaurante, pone cara de lástima y logra su cometido”. Así posteó el video Valentina Sepúlveda, moza del lugar, en sus redes sociales.

El mismo logró captar la atención de todos y llenarlo de halagos por su picardía al simpático can. En diálogo con Mejor Informado, Valentina contó en modo risueño que “el Rolo tiene una mamá humana que se llama Estefi y vive en una casa al lado del hotel y el perro se escapa porque en su casa no saben que hace esto, Se escapa al mediodía y siempre aparece en el restaurante. También es mi culpa porque yo le doy comida a escondidas del cocinero”. Agregó que “a través de los ventanales les pone cara de víctimas a los pasajeros y le terminan dando de comer. A mí también me hace lo mismo y muchas veces a escondidas le doy pan”. A continuación dijo que es un perro que está bien cuidado y mantenido solo que es bastante travieso. “Son dos hermanos, el Rolo e Inca que es de color blanca. Vienen los dos por lo general pero el más caradura es el Rolo”.

Así es como pasa sus días este simpático animal perruno que lograr despertar amor y ternura entre propios y extraños.