Firmas truchas en La Libertad Avanza: se complica la oficialización del partido

La diputada Nacional Lorena Villaverde sufrió un nuevo revés en su intento de lograr la conformación de La Libertad Avanza en Río Negro, como le prometió a Karina Milei, la hermana del presidente y encargada del armado del partido en las distintas provincias. La Justicia Federal hizo lugar a una denuncia por falsificación de firmas y se abrió la investigación correspondiente.

El escándalo en torno a lograr el sello de distrito ya suma varios capítulos. Es que en un primer momento se conoció la presentación de adherentes truchos en las planillas presentadas por el apoderado del partido, Jonathan O’Rourke, quien a su vez está al frente de la delegación de ANSES de Roca.

En la audiencia, fijada por la Justicia Electoral, para aceptar los avales, desde los otros partidos con representación en Río Negro presentaron quejas por las denuncias surgidas en torno a las personas que aparecían en esos listados y que manifestaban no haber prestado su voluntad.

Se supo que se utilizaron padrones de UnTER de Cinco Saltos, del Sindicato de la Fruta (O'Rourke es el apoderado) y de la Federación de Boxeo de Río Negro, que tenía como titular a Celeste Ventureira, designada por el gobierno nacional al frente de PAMI y ANSES en Bariloche.

En esta audiencia, que debía ser el primer paso para la oficialización de La Libertad Avanza en Río Negro, estaba previsto que se conecte vía Zoom Karina Milei, sin embargo no lo hizo ante el riesgo de fracaso. Si lo hizo Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que escuchó algunos planteos y luego se retiró.

Lo cierto es que el juez Hugo Greca decidió pasar a un cuarto intermedio ante el pedido de La Libertad Avanza de cambiar las firmas observadas. Es más, el fiscal Federal le sugirió separar los trámites, por un lado la oficialización del partido y por otro las casi cien denuncias por firmas truchas.

En el medio de este proceso, la semana pasada, el ex asesor de Villaverde y Vicepresidente de la Junta Promotora de La Libertad Avanza, Ariel Zúñiga, formalizó una denuncia por falsificación de su firma en la presentación realizada por el apoderado del partido y que inició el proceso de oficialización de la fuerza de Milei en la provincia.

Ante esta situación, Greca hizo lugar a la denuncia y abrió el proceso de investigación. Zúñiga, ex mano derecha de Villaverde y desplazado con la aparición del oscuro operador Julián Goinhex (involucrado en diferentes desmanejos del Estado como sobreprecios en el Tedeum en Bariloche en 2012) y de un ex asesor de Magdalena Odarda en el Congreso, Nahuel Picolli Fortuny, ofreció una pericia caligráfica para demostrar que él no firmó el pedido de oficialización de la fuerza que O'Rourke presentó en la Justicia. Y apunta a estos dos personajes como autores intelectuales de las manipulaciones de las firmas de adherentes.

En caso de demostrarse que el escrito de iniciación del proceso de oficialización contiene firmas apócrifas, se caería inmediatamente el intento de La Libertad Avanza de tener sello de distrito en Río Negro.

Como parte del avance de la causa, Greca solicitó a las autoridades de la Junta presentar las actas originales y realizar un peritaje caligráfico para determinar la validez.