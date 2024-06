Prometen descuentos a jubilados y hackean sus teléfonos

Aumentó la preocupación en las últimas horas por las reiteradas estafas que se vienen produciendo, y los elegidos son principalmente jubilados de diversas ciudades de Río Negro. El fin de semana largo hubo estafas en Cipolletti, Catriel, El Bolsón, San Antonio Oeste y en Viedma.

Hubo casos en que las estafas se produjeron a través de las redes sociales. Una publicidad que utilizó los logos de la empresa de energía y ofreció importantes descuentos confundió a los jubilados que intentaron acceder a las promociones que se ofrecen. “Para activar el cupón 50% de EDERSA Argentina ingresa aquí”, decía un flyer en Facebook. El jubilado de Viedma, se dejó llevar por la tentadora oferta y se contactó con un número de WhatsApp desde donde le enviaron un link. La estafa finalmente se concretó porque le jaquearon el teléfono, ingresaron a su agenda de contactos y pidieron dinero.

En otro caso, una mujer de Catriel se contactó al Sistema de Reclamos Automáticos (SARA) de la distribuidora eléctrica y consiguió no caer en la trampa. Pero las llamadas por teléfono o WhatsApp, los mensajes y los mails de estafadores están a la orden del día. “Me llamaron por teléfono por el descuento de jubilado, un tal Martín Palacios y quería saber si trabaja en EDERSA”, explicó la mujer.

Las recomendaciones para evitar estafas

Desde la empresa EDERSA aclararon que no se solicitan datos personales o claves por ningún medio; no se ofrecen descuentos en la factura, ni se cobra por cambio de medidores; no se brinda la posibilidad de quedar exceptuado de cortes programados, no se pide dinero o información personal para ello; no se envía ningún link; no se realiza notificaciones personales sobre contingencias. Toda la información llega a través de los medios o redes oficiales. Además, aclararon que no se ingresa a domicilios, comercios o industrias.