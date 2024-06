Una ley con mucho respaldo y rechazo acotado a lo gremial

El sindicato ATEN, el de los maestros, el que conduce a nivel provincial Marcelo Guagliardo, compartiendo con la izquierda de Angélica Lagunas una parte de ese poder sindical, enfrenta una coyuntura que tal vez no esperaba: debe enfrentar no una decisión de la "patronal" (el Ejecutivo) sino de los representantes del pueblo, los diputados, que tradujeron en una ley un sistema ideado simplemente para premiar la asistencia a las aulas.

No es una resolución, no es un decreto, ni siquiera es una medida del Consejo Provincial de Educación, órgano que está, el gremio, acostumbrado a pilotear: es una Ley, votada por amplia mayoría, y que, además, tiene un fuerte consenso en la población, según se ha reflejado en rápidas encuestas y sondeos practicados en las redes digitales.

La Ley no refleja ningún propósito satánico, sino incentivar el presentismo, un tema nada menor, que aflige a las escuelas neuquinas desde hace décadas, pues su contrario, el ausentismo, ha llegado a porcentajes altísimos, entre 20 y 30 por ciento, cuando en el común de las actividades laborales oscila entre 7 y 10 por ciento como máximo. A la vez, el sistema de licencias y reemplazos de titulares por suplentes, o de suplentes por otros suplentes, le demanda un gasto al Estado que, según los diputados que elaboraron el proyecto ahora convertido en Ley, llega a los 100 millones de dólares al año (más de 100 mil millones de pesos).

El gremio ATEN, en este contexto, enfrenta una encrucijada difícil de resolver. Ha denunciado la Ley por inconstitucional y atentar con las normas laborales vigentes. Pero eso deberá probarlo, en todo caso, ante la Justicia, ya que los legisladores no tienen que probar nada antes de aprobar, como han hecho, una ley. También ha planteado, el sindicato, un plan de lucha con paro y movilizaciones diversas. Difícil de justificar, porque enfrenta lo que dice una ley, no una decisión del gobierno de Rolando Figueroa.

El gobierno de Figueroa no puede hacer otra cosa más que seguir el trámite que exige cualquier ley: publicarla en el Boletín Oficial, promulgarla, y que el CPE -órgano de gobierno del sistema educativo- se encargue de aplicar la norma. Eso todavía está en abstracto, pues la Ley recién ha sido aprobada este martes. ATEN, por ende, va al conflicto anticipando una situación que todavía no ha sucedido. Es el primer paro docente que no es contra el Ejecutivo, sino contra el Legislativo. Casi una rareza institucional, y, ciertamente, una novedad en la práctica política neuquina.

Si bien se ha hecho costumbre que los gremios realicen paros políticos, incluso con consignas internacionales, sin molestarse en buscar una relación con algo que afecte a sus representados, esta vez, en principio, aparece como una pelea difícil para los conducidos por Guagliardo, porque se enfrentan a la realidad de rechazar un adicional de 15 por ciento para los empobrecidos salarios de los maestros, adicional al que se podrá acceder solo por el hecho de ir a trabajar.

La ley, no hace falta indagar mucho para saberlo, tuvo el respaldo de la mayoría en la Cámara, el respaldo de organizaciones como "Padres Organizados" (que ha sido, históricamente, crítica tanto hacia al gremio como al gobierno), y una incipiente aunque notoria aceptación por parte de la ciudadanía en general, profundamente afligida por el deterioro educativo que Neuquén comparte con el resto del país.

El ánimo social se inclina hacia el objetivo de mejorar la educación, y en ese objetivo, tener la mayor cantidad de días de clases posible. ¿Cómo enfrentar, sindicalmente, esta casi certeza?