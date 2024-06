UnTER desafió a Weretilneck y resolvió 48 horas de paro

Después de casi 12 horas de discusión e intercambio de opiniones, los docentes rionegrinos nucleados en UnTER resolvieron continuar con medidas de fuerza en rechazo a las sumas no remunerativas que ofreció el gobierno rionegrino en las paritarias. El congreso de UnTER definió un paro de 48 horas para el 2 y 3 de julio. Asimismo, exigió una convocatoria de manera urgente para analizar nuevos incrementos y si eso no se concreta, los maestros rionegrinos no iniciarán las clases luego de las vacaciones de invierno.

La titular de UnTER, Silvana Inostroza señaló esta mañana: “Vamos a llevar adelante esta medida de fuerza el 2 y 3 de julio con el aval de las 18 seccionales. Además, exigimos una inmediata convocatoria a paritarias con una propuesta que contemple todos los puntos que presentamos al gobierno. Si esto no sucede no retomamos las clases luego del receso de invierno. Hay mucho enojo, fuimos impulsados a un conflicto por un gobierno que no hizo una propuesta, con una paritaria tardía. Ahora con el anuncio del pago del sueldo de junio que se liquidará sin ningún tipo de aumentos y tendrá impacto en el aguinaldo, cuestión que no nos favorece en absoluto a los trabajadores".

Inostroza anticipó que el Frente Sindical Rionegrino, que está integrado por UnTER, ATE y SITRAJUR podría definir medidas en conjunto en las próximas semanas. Consideró que el gobierno rionegrino se alineó con la gestión de Milei y existe una embestida con pérdida de derechos.

La titular de UnTER le respondió al gobernador Weretilneck que hace unos días señaló que el gremio mantiene de rehenes a los estudiantes rionegrinos. “No mantenemos de rehenes a los alumnos, como dice el gobierno. Es Educación que definió llevarnos a un conflicto sin salida, un gobierno que no hizo una propuesta y nos obligó a este tipo de medidas. Es una definición política que tomó este ministerio. De todas maneras, esperamos la convocatoria, hemos apostado y siempre buscamos el dialogo”