Estudiantes de Zapala le hicieron un pedido especial a Messi y Acuña

Estudiantes de la EPET 11 de Zapala trabajan en un proyecto sustentable que tiene como objetivo la fabricación de leña ecológica o ecoleña, pero carecen de recursos para avanzar. Por ello, lanzaron una campaña en redes sociales para que Marcos Acuña, oriundo de la localidad, y Messi apadrinen el proyecto.

El profesor a cargo del proyecto, Diego Melillan, explicó a Mejor Informado que la iniciativa surgió a raíz de que la ciudad se encuentra en una zona muy fría, con temperaturas bajo cero y muchas veces las familias carecen de servicio de gas para calefaccionarse. Ante esta situación buscan que la ecoleña sea una alternativa para esas familias.

Su objetivo es que la iniciativa llegue a dos de los campeones del mundo, Lionel Messi y Marcos Acuña, y que ellos se conviertan en los padrinos del proyecto. Especialmente va dirigido a Acuña, ya que el futbolista nació en el corazón de la provincia de Neuquén, precisamente en Zapala.

En un video publicado manifestaron “ayúdanos a que este vídeo llegue a nuestros Campeones, El Huevito Acuña y Leo Messi. Ayudanos a que ellos sean los padrinos. Soñamos en grande por eso queremos industrializar el proceso y así llegar a muchos vecinos”, expresaron.

Los estudiantes de quinto y sexto año llevan cerca de dos meses trabajando en el proyecto, el cual consiste en reutilizar los desechos y convertirlos en leña a través de un proceso que incluye las siguientes fases: recorte y remojado, trituración, prensado, secado y prueba de fuego.

El profesor manifestó que hasta ahora han creado varios bloques de leña ecológica de manera artesanal, pero buscan que la producción pueda industrializarse y replicarse en escuelas y localidades del interior de Neuquén para que ellos puedan crear su leña.

“Actualmente trabajamos con materiales reciclados y una prensa casera, pero queremos que el proyecto crezca, y así poder armar una planta de industrialización. Queremos armar buenas trituradoras y prensas para que toda la escuela trabaje en este proyecto”, manifestó.

Para avanzar en la iniciativa, los estudiantes se encontraron con diferentes limitaciones: entre ellos, no tienen un espacio para continuar con el proyecto ya que las aulas taller están en obra. Esta situación los llevó a buscar un taller particular para no perder las clases.

Tampoco tienen herramientas propias. Melillan manifestó que tienen herramientas prestadas, pero necesitan máquinas como soldadoras, amoladoras, taladros, elementos de protección y materiales para poder avanzar con la iniciativa. “Tenemos lo básico pero apuntamos a trabajar con seguridad e infraestructura adecuada”, comunicó.

Este no es el primer proyecto que realizan. Durante el año pasado, en el taller Aprender Siendo Solidario, los estudiantes crearon estufas solidarias que luego fueron entregadas a vecinos, también realizaron instalaciones eléctricas para familias que no tenían recursos, y este año surgió el proyecto “Ecoleña”.