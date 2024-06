Ex funcionarios investigados por la deuda con la quebrada OPS

Por primera vez en la historia, el Tribunal Contralor elevó sumarios administrativos contra el ex intendente Gustavo Gennuso y seis ex funcionarios, los que contrataron de manera directa y sin licitación a la empresa de servicios petroleros quebrada OPS para el alquiler de parte de la flota de máquinas viales y contrajeron una deuda millonaria en dólares. El municipio lleva la causa a la Justicia con el dictamen jurídico que documenta las irregularidades.

La gestión de Gennuso contrató de manera irregular 19 máquinas viales para el arreglo de calles y el trabajo en el vertedero municipal, pero tenían con pedido de secuestro. La empresa OPS S.A.C.I., está en bancarrota y desde hace casi una década toda su flota quedó abandonada en un depósito a la vera de la ruta 22 y la calle Estado de Israel en Cipolletti. Pero en 2016 una gran cantidad de máquinas y camionetas desaparecieron y llegaron a Bariloche, donde fueron utilizadas para diversas tareas del municipio.

La flota de OPS quedó abandonada en un depósito a la vera de la ruta 22 en Cipolletti, pero luego de un tiempo varias máquinas desaparecieron.

Esa contratación, era irregular porque gran parte de esos vehículos tenían pedido de secuestro y los síndicos no habían autorizado el alquiler. El ex intendente, antes de irse, pretendió incluir la deuda millonaria en los pasivos del Estado. Esta maniobra la denunció el actual mandatario Walter Cortés, que no se guardó nada: "¡Se hizo todo a mano alzada! Vamos a hacer la denuncia correspondiente. Contrataron maquinaria a una empresa quebrada, eso es raro. Hoy la empresa pretende cobrar 24 millones de dólares".

El Tribunal Contralor implicó en la maniobra a Gennuso y al ex secretario de Hacienda, Diego Quintana. Además le sugirió al Ejecutivo desconocer el pago de la deuda hasta que avance la investigación judicial. Está comprobado que el contrato de alquiler se hizo de manera urgente, una vez que la maquinaria ya estaba en Bariloche. Incluso una camioneta Toyota Hilux estaba a cargo del intendente sin que aparezca en el listado de vehículos alquilados.

Ascenso y caída

La empresa OPS, fundada por Gustavo Adolfo Cifuentes y Mirtha Diana Sali forjaron la empresa con un exiguo capital que desde abril de 2015 fue presidida por Mario Víctor Cifuentes. Supo tener más de 8 mil empleados y contratos muy importantes con YPF en Vaca Muerta durante el kirchnerismo, que se cayeron con el cambio de gobierno en 2015. También participó de trabajos previos relacionados al mega proyecto Potasio Río Colorado de la empresa brasileña Vale, que se frustró antes de arrancar.

La empresa reclama el alquiler de las máquinas y Gennuso intentó explicar que solo pagaría las horas de uso.

Además, tuvo una destacada participación en la vida política rionegrina, porque fue uno de los aportantes para la llegada al gobierno de la fórmula Carlos Soria-Alberto Weretilneck, que destronó en 2011 al radicalismo tras casi 30 años de gobierno.

Ante la abultada deuda tributaria y previsional se decretó la deuda, pero sorprendentemente la empresa de servicios petroleros logró acogerse a un plan de facilidades de pago de impuestos que le permite pagar los más de 1.270 millones de pesos en 120 cuotas. Para eso logró transformarse en una PyME.