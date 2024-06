Los beneficios que tendrán los docentes que no falten

La aprobación por parte de la Legislatura provincial de la ley denominada Adicional al Desarrollo Profesional Docente beneficiará a aquellos trabajadores de la educación que cobrarán un incentivo del 15 por ciento mientras no acrediten más de tres inasistencias por trimestre. El proyecto de ley fue avalado en la sesión del martes por amplia mayoría, ya que obtuvo 25 votos a favor de los diputados y sólo tres en contra.

El beneficio comenzará a regir a partir del trimestre comprendido entre julio, agosto y septiembre, por lo tanto los docentes lo cobraría a fines de septiembre.

El adicional -que en un principio era de 10%- será percibido por todos los docentes que no hayan faltado -aunque sean faltas justificadas- más de tres veces durante el trimestre que empezará en julio, agosto y septiembre. Para que esas faltas no inhiban el pago extra, el trabajador podrá tener solo dos en el mismo mes. La suma, remunerativa y no bonificable, será del 15% de la asignación del cargo u horas cátedra que mensualmente les corresponda.

La ley establece que los docentes que tengan faltas justificadas -más de tres por trimestre- no percibirán descuentos pero tampoco cobrarán el adicional por presentismo. En el caso de los días de paro pasará lo mismo. Si el docente se suma a un paro perderán automáticamente la posibilidad de acceder a ese beneficio. Con respecto al descuento o no de esos días de paro estará supeditada a la negociación entre el gremio y el gobierno. Aunque se acuerde que no se efectúen los descuentos, los docentes que paran sí perderán la posibilidad de cobrar el presentismo.

Por otra parte, aquellos docentes que hayan alcanzado el pago del adicional por presentismo también tendrán una diferencia en el pago del medio aguinaldo porque el presentismo se sumará.

El diputado Claudio Domínguez (MPN), uno de los impulsores de la iniciativa, aclaró que la medida es de carácter voluntaria, que no afecta el salario del plantel trabajador y remarcó que no genera ningún esfuerzo extra en la jornada laboral por lo que no puede considerarse inconstitucional. “Es un plus, nadie está obligado, es voluntario” sintetizó el legislador.

Por todo esto, la propuesta de esta ley tiene como objetivo otorgar este plus salarial de forma trimestral al personal docente que “preste funciones efectivas impartiendo, dirigiendo, supervisando, orientando y colaborando en las tareas de enseñanza dentro del sistema educativo provincial”.

Cabe recordar que iniciativas similares se presentaron sin éxito en la Legislatura en 2013 y posteriormente en 2018.