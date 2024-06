Más de 150 casos: Preocupa el brote de gastroenteritis en Villa La Angostura

Más de 150 personas en Villa La Angostura se vieron afectadas por un brote de gastroenteritis aguda que estaría relacionado a las bajas temperaturas sobre el sistema de agua potable de la localidad, según confirmaron desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia de Neuquén.

En relación a las circunstancias de los contagios, Luciana Ortíz Luna , secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, comentó que se desconoce qué bacteria es la que los causa "pero se cree que es por el congelamiento del agua potable" y destacó la incidencia de la floración de bacterias en el contexto de las bajas temperaturas.

Desde el Hospital "Doctor Oscar Arraiz" señalaron que este miércoles se atendieron más de 80 casos por la guardia. Además, a algunos de los pacientes debieron suministrarles suero debido al cuadro de deshidratación que presentaban. Por otra parte, se informó que uno de los pacientes fue trasladado a un centro de mayor complejidad de Bariloche. En este contexto, las autoridades describieron que los afectados realizaron consultas por guardia como también en los distintos centros de salud que depende del hospital.

En tanto, desde la Municipalidad de Villa La Angostura no confirmaron que los casos estén vinculados con la red de agua potable. En un comunicado informaron que los resultados microbiológicos realizados en la red de agua potable de la localidad “hasta ahora indican que el agua de red es potabilizada correctamente, ya que no se detecta la presencia de bacterias patógenas”. Indicaron quedesde el área de Bromatología se están llevando a cabo controles exhaustivos en distintos barrios de la localidad. Este jueves realizarán un monitoreo en la red de agua barrio por barrio "para asegurarnos de que se normalizó el suministro y la desinfección", comentó el director del área, Alejandro Murcia.

Desde el municipio sugirieron seguir las recomendaciones de higiene y prevención.

El funcionario aseguró que "el agua es segura” tras el aumento de consultas por gastroenteritis en el hospital local y precisó que las muestras de agua se realizan los miércoles. Detalló que en el proceso de desinfección se usa hipoclorito de sodio para eliminar cualquier bacteria, parásito o virus en el agua. Este compuesto se dosifica automáticamente en el sistema de bombeo. “Si se corta la luz, el agua no se clora, ya que no hay ingreso de agua cruda a la cisterna”, explicó. Y añadió que "no hay riesgo para la salud. Tomamos muestras para análisis bacteriológicos y tendremos los resultados en los próximos días”.

Además desde el municipio sugirieron seguir las recomendaciones de higiene y prevención. “Es fundamental que todos los vecinos estemos bien atentos a las medidas de higiene que se brindaron desde el área de salud para evitar contagios y las medidas que deben tomar todos aquellos que tengan algún tipo de síntomas”, dijo el intendente Javier Murer.

Medidas de prevención recomendadas

-Consumo de agua segura: utilizar agua envasada; potabilizarla hirviéndola por tres minutos o agregar dos gotas de lavandina por litro de agua y dejar reposar por 30 minutos.

-Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

-Evitar la asistencia a lugares públicos: no concurrir a la escuela o trabajo si se presenta diarrea.

-Higiene del baño.

-Lavar bien frutas y verduras con agua potable.

-Mantener la cadena de frío de los alimentos.

-No compartir utensilios con personas afectadas.

-Mantenerse hidratado.