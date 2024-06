De Buenos Aires a Neuquén en bici buscando trabajo: la historia de Alejandro y Coco

Este jueves, Alejandro del Mármol llegó a la capital neuquina en busca de trabajo. Hace una semana había arribado a Bariloche, pero el temporal de nieve y el frío lo obligaron a buscar un lugar más cálido. Su destino fue Neuquén.

Alejandro tiene 43 años. A principios del 2024 decidió aventurarse y conocer el sur. Su objetivo era encontrar trabajo en Bariloche, pero ante las bajas temperaturas y con la dificultad de conseguir un alquiler por los precios excesivos, dejó la ciudad y emprendió viaje a Neuquén. “Ese fue el problema más grande, incluso trabajando no me daban los números para poder pagarlo y me fui”, expresó en diálogo con Mejor Informado.

Un camionero lo acercó hasta el Alto Valle. Su destino era Neuquén, pero ante la dificultad de conseguir un refugio, vecinos de Cipolletti le consiguieron un hospedaje para que pueda pasar la noche. Sin embargo, ante la falta de recursos hoy se quedará sin un lugar donde pasar la noche.

Desde que salió de su hogar en diciembre, pasó muchas noches solo, a veces durmiendo en terminales de colectivos o estaciones de servicio, pero más allá de las situaciones adversas, disfrutando cada día de viaje.

“No lo sufro, voy disfrutando cada lugar más allá de no estar en mi zona de confort, pero también espero que esto no dure para siempre. Uno cuando viaja ya sabe que va a prescindir de algunas cosas; de una cama, un ducha caliente, y cuando las tiene las valora mucho más”, manifestó.

La falta de oportunidades para conseguir trabajo en Buenos Aires, lo motivó a marcharse y buscar trabajo en otro sitio que no sea Buenos Aires. También lo motivó su deseo de conocer el sur, y así un día dejó su alquiler y emprendió viaje por las rutas del país. “Toda mi vida viajé en bicicleta y decidí agarrar la bicicleta y salir”, sostuvo.

Su travesía en bicicleta le permitió conocer mucha gente que lo ayudó, incluso conocer a su compañero de viajes “Coco”, quien lo acompañó a la costa en Villa Gesell, Bariloche y ahora a Neuquén.

En la capital neuquina se encuentra en la búsqueda de un trabajo que le permita sostener un alquiler y ayudar a sus hijos. Sin embargo, teme que la pérdida de su prótesis dentaria lo dificulte en la búsqueda. También necesita conseguir un alojamiento y reparar su bicicleta que por los miles de kilómetros recorridos, hoy tiene varios problemas, entre ellos las llantas desgastadas.

Alejandro busca trabajo en construcción ya que tiene conocimientos en instalaciones eléctricas, plomería, pintura y albañilería en general. En Neuquén agradeció a cada persona que lo ayudó. “Si no hubiera sido por esa ayuda no hubiera llegado nunca”, expresó.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 11 2760-3021 o realizar una donación al CBU 0000003100002661344479.