Increíble avistaje de una familia de cóndores en El Negrete

El norte neuquino es un abanico de bellos paisajes y acontecimientos naturales que siempre deslumbran. Gran parte de ellos se despliegan a lo largo y a lo ancho de la ruta 43, que es la columna vertebral que une y reúne a la mayoría de los pueblos de esta majestuosa región provincial.

La imponencia de un Cóndor en los riscos de El Negrete,

En esa traza vial y justamente en el tramo que conecta a Andacollo con Las Ovejas se encuentran unos riscos que en algunos sectores se alzan como agujas al cielo. El sitio natural está pegado a la ruta y en lado contrario está custodiado por las aguas del río Nahueve.

Popularmente se lo conoce como El Negrete y allí, este viernes por la tarde, un joven profesor de educación física tuvo un encuentro maravilloso con una familia de cóndores y logró registrar parte de esos inolvidables momentos en videos y fotografías.

“Ayer fui a trabajar al jardín de Las Ovejas y cuando volvía en las piedras a la altura de El Negrete observé un cóndor y cuando me asomo un poco mas habían otros. Así que frené la camioneta y me bajé y miré mejor y fácil deben haber habido unos 20 cóndores”, contó Julio Prieto (hijo) en contacto con Mejor Informado.

Siguiendo su relato relató que “habían pichones que en los videos se pueden apreciar y habían cóndores andinos adultos. Estaban arriba de una piedra, no sé si estaban comiendo o qué pero habían muchísimos”.

Un encuentro inolvidable

Julio Prieto vive en Chos Malal y diariamente viaja a Las Ovejas, donde trabaja como profesor de educación física en el Jardín de Infantes Rural 54 en las salas de 3, 4 y 5 años. Y fue en el regreso de su jornada laboral del viernes cuando la naturaleza le regaló un espectáculo único e inolvidable.

Recordando ese momento el profesor señaló que “la verdad que fue imponente. Cuando los vi no dudé ni un segundo en frenar y me dije tengo que ir a sacarle fotos y filmarlos”. También remarcó sentirse agradecido con la vida por permitirle vivir un encuentro de tal magnitud. Por último señaló que “me encanta la fauna del norte neuquino y cada vez que veo algo así no dudo en registrarlos. Fue un encuentro muy lindo”.