Un policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogado

No había tiempo, ni un segundo para pensar qué era lo que había que hacer. La situación obligaba a actuar con rapidez, y eso es lo que entendió el policía Gabriel Pérez, el sábado por la tarde en la Guardia de la Jefatura de la calle Richieri. Dos mujeres se bajaron de un auto, llegaron al lugar pidiendo ayuda, desesperadas, con una beba de un año que estaba sufriendo un ahogamiento, que no respiraba y no podía reponerse por sus propios medios.

El uniformado, no perdió tiempo, la urgencia requería de su vocación de servicio pero también de sus conocimientos. El agente Pérez tomó a la beba con delicadeza, sabía que podía revertir la situación que atravesaba, le realizó una maniobra conocida con el nombre de Heimlich. Una técnica sencilla y que puede salvar la vida. El cabo primero Fabián Sepúlveda que llegó al lugar proveniente de un procedimiento, también prestó su colaboración.

La eficiencia del uniformado le permitió a la pequeña arrojar leche y mucosidad que obstruían sus vías. La angustia contenida se convirtió en emoción, en alivio, en infinito agradecimiento a quien salvó la vida de la beba. Tras el alivio, los uniformados solicitaron la presencia de personal médico y en pocos minutos arribó una ambulancia del SIEN. La beba fue trasladada de urgencia al Hospital Castro Rendón donde recibió la atención médica para su total recuperación.