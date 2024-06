Buscando el subsidio: lo que le cuesta a Neuquén

Los intendentes de la región no se resignan a perder el subsidio al transporte, cortado por el gobierno nacional a las provincias y municipios. No es para menos: la capital neuquina está gastando más de 2.500 millones de pesos por mes para sostener el servicio del Cole, aportando de su presupuesto lo que Nación ya no da. De Cipolletti no hay cifras, pero el problema original es el mismo.

Lo concreto es que Mariano Gaido, de Neuquén, y Rodrigo Buteler, de Cipolletti, estuvieron en el Congreso este martes, junto a intendentes de todo el país, para dar más fuerza política a la presentación de un proyecto de ley que crea el "fondo compensador federal del transporte público". Es una iniciativa que, obviamente, persigue el propósito de recuperar fondos aportados por Nación que dejaron de percibirse por decisión del gobierno de Javier Milei.

Junto a Intendentes de todo el país, reclamamos igualdad y justicia por el Fondo compesador de transporte. Exigimos lo nuestro para seguir desarrollándonos. Gracias a diputados, senadores y compañeros por el apoyo.

¡Primero Neuquén!#Neuquén #FondoCompensador #PrimeroNeuquén pic.twitter.com/ZJKgKVEMKd — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) June 4, 2024

"Intendentes del país vinimos al Congreso a presentar un proyecto para crear el fondo compensador federal de transporte público. Es muy injusto que lo recaudado del impuesto al combustible quede 100% para el AMBA.En Cipolletti… $850, en Bs As $ 250. El interior subsidia al AMBA!", publicó en su perfil de X el intendente de Cipolletti.

Mariano Gaido, de Neuquén, también publicó en su cuenta: "Gracias a los Senadores por el espacio y el apoyo a esta iniciativa de las y los intendentes del interior que busca poner equidad y justicia en la distribución de fondos", publicó el intendente capitalino.