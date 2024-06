Datos biométricos: ¿Es legal su venta?

Los datos biométricos son rasgos individuales e identificatorios de las personas, como son los casos de las huellas dactilares, la retina y la voz. Estos se recopilan a través de diversas tecnologías y se utilizan principalmente para verificar la identidad de personas de manera precisa y segura. Algunos ejemplos de ello son las huellas dactilares, reconocimiento facial, iris y retina, de voz, geometría de la mano y reconocimiento de la firma.

En este último tiempo se habla de la venta de datos biométricos para favorecer a empresas. Sobre eso, y en diálogo con "La Primera Mañana" en AM550, la directora del Instituto de Derecho e Inteligencia Artificial del Colegio de Abogados de Neuquén, Vanesa Ruiz, dijo: "Hay una ley de protección de datos personales que son sensibles y de acceso irrestricto como son los casos del nombre, del DNI, la identificación tributaria y los datos personales que podes acceder a ellos sin necesidad de consentimiento. El debate sobre si vender o no arrancó con la aparición de empresas como WorldCoin o Humanity Tools. Entonces, la pregunta es: ¿podrían estas empresas comprarte tu dato biométrico? En realidad, si vos le dabas el consentimiento, vos podías vendérselos. Nuestro país cuenta con una agencia de protección a la información que hizo un pedido de informes a estas empresas en particular".

Cuando tuvo que hablar sobre el protocolo que siguen las empresas cuando una persona está dispuesta a brindar sus datos biométricos, Ruiz acotó que "la empresa tendría que registrarse en un banco de información. Existe una agencia nacional de acceso a la información pública, por ejemplo: vos das tu dato, entras al gimnasio y pones tu huella dactilar. Esto es porque esa empresa tiene un sistema que está registrado y sabe que tu huella dactilar queda en una base de datos y no será de acceso a cualquier otra persona que tiene medidas de seguridad para que cualquiera no pueda entrar a tu huella dactilar. El problema de la venta de datos biométricos arrancó cuando estas empresas se propusieron a crear una identificación para tener una moneda internacional digital única, pero eso no estaba aprobado. Por eso empezó esta cuestión de adónde van los datos biométricos". De hecho, estos datos se utilizan para falsificar la identidad y, a partir de eso, ser parte de un lavado de dinero. En esa línea, comentó que "el contexto económico y social hace que las personas no les interese adónde van sus datos biométricos. Por eso considero que tiene que haber un control responsable porque acceden a derechos fundamentales de las personas".

A la hora de hablar de esta situación en el país y en Neuquén, Ruiz sostuvo que "la cuestión de los datos biométricos avanzará. Es más, hace poco le presenté a una diputada de nuestra provincia un proyecto de ley con respecto a la regulación de la inteligencia artificial aplicada a las cámaras de seguridad que tienen reconocimiento facial. Yo creo que todo avanza rápidamente y lo que tenemos que hacer es buscar el modo de que este avance sea para ayudarnos y no para perjudicarnos".

Cuando le preguntaron si esa regulación tenderá a prohibir o permitir este uso de los datos biométricos, respondió: "Como siempre, las regulaciones pueden ser para prohibir o permitir. Hay que ver hasta dónde se permite, cuándo, cómo y quién controla". En ese sentido, Ruiz consideró fundamental la capacitación de las personas para tener los cuidados pertinentes.