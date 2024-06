Bajó a buscar a su cuñada recién operada y le llevaron el auto

Neuquén tiene historias de todo tipo. La semana pasada, dos amigos de lo ajeno en estado de ebriedad abrieron el auto de una persona y, mientras lo empujaban para quedarse con el rodado, se encontraron con unos inspectores de tránsito quienes le pidieron someterse a un control de alcoholemia. Gracias a eso, una señora pudo recuperar su auto. Ahora, los agentes cumplieron otro rol en una historia que merece ser contada.

En diálogo con La Primera Mañana en AM550, la protagonista de la historia, Marisol, se refirió al hecho y contó: "Mi cuñada se operó antes de ayer y le dieron el alta en el hospital Castro Rendón. Me fuí de mi casa a la una de la tarde, llegué a la puerta del hospital Castro Rendón y cuando salí no estaba más el auto. Cuando nos marchamos del hospital, nos percatamos que nos estaban llevando el auto con una grúa. Me dejaron en medio de la calle con los bolsos y mi cuñada en la silla de ruedas, recién operada, en pijama y en pantuflas. Los agentes ignoraron totalmente mi situación". Allí jugó un papel importante una persona que le habilita dejar el auto y bajarse a buscar a su cuñada. Sobre él, Marisol acotó: "Era el guardia del hospital que está ahí en la vereda quien tuvo un trato tosco. Lo que pasó me pareció ilógico e inhumano de parte de ellos porque él podría buscar a una enfermera, pero en ese momento desapareció y su lugar de trabajo es ahí". Luego de esto, su cuñada tuvo que tomarse un taxi para dirigirse a su casa y Marisol se fue a buscar el auto.

Además, agregó: "A todo esto tuve que abonar $45 mil el acarreo de la grúa y encima tengo que pagar una multa en la Municipalidad que no se de cuánto es. Para solucionar toda esta cuestión tuve que pagar un taxi para dejar a mi cuñada en su casa. Después de eso me fui a buscar el auto porque vivimos una situación de importante vulnerabilidad y es algo atípico de emergencia en las puertas de de un hospital".

Cuando le consultaron si pudo hacer algún descargo por la situación vivida, dijo que "todavía no. Incluso el hombre que me atendió ahí que cobró lo de la grúa me dijo que eso depende de la Municipalidad. Uno tiene que ir ahí para pagar la multa. Ellos velan por su trabajo y el negocio".

Además contó que la mandaron a una librería que está a la vuelta que por tres copias me cobraron $1400 tres fotocopias del DNI, la cédula verde y el registro de conducir. Yo casi nunca saco fotocopias, no se lo que cuesta, pero me pareció una barbaridad".