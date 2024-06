Figueroa recordó a Juan Caliani y defendió a los medios públicos

“La de Juan fue una muerte tan injusta y tan temprana que duele, en un día como hoy no puedo dejar de mencionar al compañero”, señaló el gobernador Rolando Figueroa al periodista Juan Caliani, asesinado el 1 de abril durante un intento de robo en su casa del barrio La Sirena. El mandatario homenajeó a Caliani durante el agasajo a periodistas que tuvo lugar este mediodía en el auditorio de Casa de Gobierno al celebrarse el Día del Periodista.

El mandatario también defendió el rol de los medios públicos en la sociedad, tanto de Radio y Televisión del Neuquén (RTN) como de las cuatro emisoras que Radio Nacional tiene en la provincia. "Hacen un trabajo de calidad porque tienen personas que saben, pero además llegan a esos lugares donde muchas veces al privado no le conviene; no sólo eso, sino que permanentemente tienen un servicio hacia la comunidad. No entender lo que significa Radio Nacional para alguien que es del interior es realmente grave”, sostuvo.

En cuanto al papel de los periodistas, Figueroa sostuvo la importancia "que se nutra de la información de distintos planos para que tenga el conocimiento cierto de lo que está informando en libertad”. En tanto, consideró fundamental “que el funcionario público pueda atenderlos, dialogar e informarlo de lo que efectivamente está pasando”.