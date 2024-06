La Legislatura le restó prioridad a la baja de imputabilidad

La semana pasada, el diputado Alberto Bruno de Hacemos Neuquén, presentó un proyecto de Declaración, para que la Legislatura neuquina solicite al Congreso de la Nación el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad para menores que delinquen.

En la sesión realizada ayer, por mayoría de votos, se decidió que el tratamiento del tema no cuente con la prioridad requerida por Bruno, y se decidió enviarla a la Comisión A, de Asuntos Constitucionales y Justicia, para que sea tratada sin ningún privilegio por sobre otros expedientes.

Según destacó textualmente la página oficial de la Legislatura, "la Cámara debatió sobre la necesidad de solicitarle al Congreso de la Nación que trate las iniciativas de ley que impulsan bajar la edad de imputabilidad a menores de 14 años en el Código Penal. Lo hizo al rechazar una moción de preferencia propuesta del legislador de Hacemos Neuquén, Alberto Bruno, para que la iniciativa se trate la semana próxima en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A)".

Bruno defendió la necesidad de discutir en el Congreso la baja en la edad de imputabilidad al sostener que un menor de 18 años tiene con el actual marco normativo “una licencia para matar” y se pronunció a favor de poner el tema en debate al señalar que, a determinada edad, muchos jóvenes tienen conciencia de sus actos y de sus consecuencias.

Desde el bloque del MPN, la diputada Ludmila Gaitán, no sólo rechazó la posibilidad de habilitar la preferencia sobre el debate en comisiones, sino que también se opuso a modificar la edad de imputabilidad. Lo hizo al recordar que de los 745 casos judicializados en 2023 que involucraron a menores, sólo el 1,83% se enmarcaron como delitos referidos a lesiones leves, amenazas, hurtos y robos.

En tanto, Lorena Parrilli (UxP), expuso que a nivel nacional los crímenes perpetrados por menores de 16 años no llegan al 1% del total y que, en su mayoría, las causas vinculadas a esta franja etaria se vinculan con robos y hurtos.

De igual modo, Andres Blanco (PTS-FIT-U) y Gabriela Suppicich (FIT-U) votaron en contra al argumentar que se trata de medidas de “corte punitivista” que no toman en consideración ni los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ni el actual escenario de pobreza y exclusión social que atraviesa el país. "

La necesidad de revisar a partir de qué edad los menores pueden ser juzgados por sus actos, resurgió con fuerza en Neuquén luego del asesinato del periodista Juan Caliani, a manos de un menor de 16 años, ejecutor de las heridas mortales, acompañado por un cómplice que en el momento del hecho tenía 17 años.

Basados en la ley 2302 de protección integral a la niñez y adolescencia que rige en la provincia, y la ley argentina sostiene que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación", los jóvenes fueron "condenados" con arraigo familiar bajo algunas medidas de control.

La baja en la edad de imputabilidad cuenta también con propuestas en la Cámara de Diputados, incluso con ideas de llevarla a los 12 años, postura que avala la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aunque su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se conforma con establecerla a los 14.

Así como en Neuquén, también hay sectores que se oponen a una modificación que permita que menores que cometen delitos graves, como asesinatos, puedan ser juzgados por la responsabilidad que les cabe.

Juzgar a un menor no es una situación que alegre a nadie. Pero existe un cóctel muy peligroso que favorece el accionar de aquellos que, por diversas circunstancias eligieron el camino del delito, y mientras existan familias víctimas, la ciudadanía espera que quienes legislan se presten a un debate serio, que contemple todos los aspectos del problema.

En ese 1% de delitos que cometen los menores –como sostienen algunos sectores– hay decenas de hechos irreversibles que no deben, ni pueden, quedar impunes.