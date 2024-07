Llamarán a consulta popular vinculante si avanzan los paros docentes

Este lunes, empezó a aplicarse en la provincia de Neuquén el presentismo docente. La iniciativa tuvo un rápido tratamiento por la Legislatura, ya que se aprobó a la semana de ser presentado y el viernes ya fue publicado en el Boletín Oficial. El gremio de los trabajadores de la educación ATEN convocó a paro y se movilizó durante la semana pasada en rechazo de la norma. El diputado Claudio Domínguez, autor del proyecto, anticipó que llamarán a una consulta popular vinculante en caso de que persistan las medidas de fuerza.

En contacto con "Neuquen.AR" por AM550, el legislador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) detalló que el objetivo es brindar un plus trimestral a quienes no falten más de tres veces durante ese periodo. Según indicó, el "premio" consta de $139.000 para un maestro de grado y de $303.500 para un director. "En el año tenés los 12 sueldos más el Sueldo Anual Complementario (SAC) que te lo pagan entre julio y diciembre, ¿no? En vez de tener 13 sueldos, vas a tener 14", manifestó.

Diputado Claudio Domínguez, autor del proyecto de presentismo docente.

Por otra parte, aseguró que el plus no es inconstitucional, debido a que algunos amparan su rechazo por el inciso H del artículo 38 de la Constitución Provincial, el cual dicta que se prohíbe toda norma tendiente a aumentar el esfuerzo de los trabajadores. "Vos cumplís con el objetivo, que es extra, que es voluntario, que es un premio, que no faltás más de tres veces en el trimestre, tenés un premio. Acá no se le quita el sueldo a nadie", declaró y aseguró que "ellos tienen un problema ideológico".

En un acto realizado el pasado viernes en el marco de una movilización en contra del presentismo, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, recalcó que "la aspiración concreta de esta ley, además de meter el presentismo, era destruir nuestro régimen de licencias, justificaciones y franquicias, y destruir las condiciones de trabajo conquistadas por ATEN a lo largo de la historia". En este sentido, dijo que el colectivo docente debe permanecer movilizado porque se trata de una "extorsión" para evitar los paros y movilizaciones. Tanto este lunes y martes habrá asambleas y el miércoles definirán medidas de fuerza en el Plenario de secretarios de todas las unidades del sindicato.

Domínguez defendió su proyecto alegando que tanto petroleros, empleados de comercio y bancarios tienen regímenes de presentismo. A su vez, recordó que el kirchnerismo avaló este tipo de sistemas en Santa Cruz y que intentó fallidamente aplicarlo en el 2014. "Acá es un premio, no te tocan el sueldo", ratificó el diputado.

Además, agregó que se puede realizar un registro para los trabajadores que no quieran recibir el plus y solicitó que el Estado empiece a denunciar penalmente a los médicos que no pueden justificar hacer 60 certificados en un día, lo cual se empezó a realizar en Río Negro: "No es que pase únicamente en el sistema educativo el tema de los certificados truchos".

"Yo lo que le pido a ATEN es que no tire la cuerda porque lo que creo que va a terminar pasando es que nos obligue a los diputados a llegar a la mesa a llamar a una consulta popular vinculante, pero no sobre el presentismo, sino sobre la educación en su conjunto", retrucó Domíguez y aclaró que impulsaría la consulta "y que sea la población la que determine si la educación es un servicio esencial o no".

En este sentido, culminó sobre el presentismo y las posibles convocatorias a paro: "No le estás tocando el sueldo ni el derecho a nadie. Es un premio para el que decide estar al frente del aula. Ahora, si ellos pretenden tomar de de rehenes a los chicos y a las chicas en la escuela, si ellos pretenden violar el derecho de los menores de edad, yo estoy dispuesto a ir a una consulta popular vinculante y que decida el pueblo".