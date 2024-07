Subastarán camionetas 4x4 a precios ganga: cómo participar

Este martes 2 de julio a las 11 se subastarán lotes de camionetas Ford Pick Up Ranger DC 4x4 con precios que arrancan desde los $5.100.000. Las unidades están radicadas en la localidad de Añelo, en la provincia de Neuquén y se pueden ver previa coordinación.

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de la subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web “Narvaezbid”. Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, pueden empezar a subastar por los distintos vehículos.

Se trata de dos camionetas Ford Pick Up Ranger DC 4x4 XL Safety 2. Una de ellas es año 2014 diesel color blanca y tiene 165.700 kilómetros aproximadamente; no tiene parrilla delantera, posee espejo roto, motor fundido y no tiene escobillas. La misma tiene un valor inicial de 5.100.00 de pesos.

La otra Ford Pick Up Ranger año 2014 color blanca, arranca con una oferta inicial de $5.800.00. Tiene 220.000 kilómetros y los únicos detalles que posee es que no entran los cambios en la caja y tiene un faro roto.

Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.