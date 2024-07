Empleados de SENAF reclamaron por descuentos en los sueldos

Trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) se declararon en asamblea permanente y movilización por tiempo indeterminado y realizaron una manifestación, en las puertas de la organización, sobre calle Rodhe, en Roca. Según explicaron los dirigentes de ATE Alto Valle, se realizaron descuentos en los recibos de haberes argumentando que fue un error en la liquidación y que el aumento del plus pandemia no correspondía que se liquide.

Desde la SENAF de Roca consideraron que esto debe ser resuelto a la brevedad. Asimismo, renovaron el pedido de actualización del monto de pago por plus operador, negándose a aceptar francos compensatorios a cambio. Solicitaron la actualización y aumento del pago de haberes y plus, según canasta básica de alimentos. Y se renovó la solicitud de recursos para el funcionamiento de los diferentes programas dispositivos: recursos materiales, vehículos, teléfonos corporativos y mobiliario. También quieren conocer acerca de concurso para pase a planta permanente.

Señalaron que de persistir estos inconvenientes o no tener respuestas de parte del gobierno provincial se procederá a realizar las acciones legales correspondientes. “Cuando el gobierno no le deposita a un trabajador por largos meses, jamás nos devuelven con retroactivos. Nunca. Cuando el gobierno dice equivocarse en los depósitos a favor de un trabajador inmediatamente se vienen los descuentos. Esta no fue una mala liquidación, fue una estafa al recibo de sueldo de los trabajadores de SENAF”, concluyeron.