Por el pago de planes marchan al Ministerio de Trabajo

Los avances entre el gobierno de Neuquén y las organizaciones sociales quedaron truncos en el tema del pago de planes sociales para unos 511 integrantes, de los cuales 245 están en condiciones de cobrar, por lo que confirmaron una nueva marcha este viernes desde las 10, al Ministerio de Trabajo de Neuquén.

Según confirmó el referente del Foro de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, “este viernes nos convocamos a las 9:30 en el monumento al general San Martín para marchar a la ex U9, donde funciona actualmente el ministerio de Trabajo de la provincia”.

Indicó que “no entendemos por qué no le liquidan los planes a muchos compañeros que no tienen ningún impedimento de cobrarlo y que figuran en los listados” y se quejó por las dilataciones "permanentes" por parte del gobierno.

En ese sentido, manifestó que “hay una necesidad urgente de los compañeros de muchas localidades de acceder al cobro de los planes” y manifestó que “recibimos excusas permanentes en este tema”.

El referente del FOL aseguró que “estamos cansados de este manoseo de la gente” y pidió al gobierno que “se pongan a trabajar seriamente para cumplimentar el acuerdo que hemos alcanzado”.

“Hay familias que están esperando poder cobrar ese plan social, no hay ningún impedimento para que lo cobren y no entendemos la dilatación en el tiempo que nos vienen haciendo”, expresó.

También aseguró que en la jornada de este jueves les confirmaron que hay 24 personas que están listas para cobrar y que otras 245 están siendo analizadas pero están en condiciones de cobrar, de unos 511 planes que fueron presentados para dar su continuidad.

Hasta el momento, solamente harán la concentración y la posterior marcha al Ministerio de Trabajo pero no descartan la semana que viene profundizar las medidas.