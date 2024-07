El presidente de EPAS detalló el progreso de las inversiones en la provincia

El presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Gustavo Hernández aseguró hoy que existe una “incongruencia” entre las medidas de fuerza en el organismo y “las respuestas que se están dando”. “Se están dando respuestas, se está trabajando intensamente y se están tratando de resolver estas cuestiones que han sido reclamadas”, remarcó.

Ante la falta de inversión que aduce el gremio, hay que destacar que desde el gobierno se está trabajando para la futura ampliación de la planta potabilizadora de Mari Menuco, una obra importantísima que no tenía fondos de ningún órgano crediticio para hacerse, pese a que se había empezado con un llamado a licitación en la gestión anterior. Se trata de un financiamiento que supera los 40 millones de dólares y cuyo financiamiento es posible por la confianza que genera la provincia ante los organismos internacionales de crédito, producto de la austeridad y el ordenamiento de las cuentas públicas que desarrolla la actual gestión de gobierno.

Esta gestión, a través de la CAF, ha conseguido esos fondos para financiar la obra. Fue un trabajo muy complejo para lograr un préstamo internacional, siendo la primera provincia que lo consigue. Es una inversión de las más importantes y está dirigida fundamentalmente al EPAS.

Hernández indicó que la obra en Mari Menuco permitirá “duplicar la capacidad de producción de agua potable para la ciudad de Neuquén”. Explicó que el financiamiento internacional de la CAF también alcanzará a otras obras en el interior. “El gobierno confía plenamente en el ente provincial, de hecho, está destinando en estas obras más de 50 millones de dólares”, señaló y detalló que a las mejoras en Mari Menuco se suman el sistema de agua en Chos Malal, una planta de tratamiento para descarga de los camiones atmosféricos de Villa La Angostura y una obra para la distribución de agua en Auquinco.

La actual gestión ha encontrado una situación preocupante en el organismo, que marca a las claras la desinversión que había en la empresa, producto de no destinar fondos para mantenimiento que deben ser aportados por las arcas del tesoro provincial, ya que el EPAS no los vuelca en su factura. “Se está trabajando intensamente en tratar de resolver situaciones con las cuales se encontró este gobierno apenas asumido”, aseguró.

El presidente del EPAS manifestó que al inicio de la gestión se identificó la necesidad de “hacer inversiones para el mantenimiento de algunos de los equipos de bombeo, como es el caso de Cutral Co. Allí se está trabajando junto con los municipios en las reparaciones de los equipos de bombeos y otras tareas más”.

Comentó que “en otras plantas, junto con la subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia, se está trabajando en hacer un recambio de equipos”. Como ejemplo, mencionó trabajos en Plaza Huincul y mejoras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Chos Malal.

Informó que también se está trabajando con Nación para la reactivación de una serie de obras que “fueron paralizadas con el cambio de la gestión de gobierno a nivel nacional”. Dijo que “se está trabajando para cuatro obras fundamentales” en Zapala, El Huecú, Loncopué y Caviahue. “Se está trabajando intensamente. Esta semana hubo reuniones en Buenos Aires para poner en marcha y dar continuidad a estas obras que quedaron paralizadas y son sumamente importantes para el agua y el saneamiento de la provincia”, agregó.

Sobre el tema del ingreso de personal para cubrir algunos servicios, esta gestión se comprometió a avanzar con algunos nombramientos que venían del año pasado. Este acuerdo se cumplió el 9 de julio, cuando el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, firmaron el decreto 756/24, mediante el cual se aprueba el ingreso de 35 personas para Villa El Chocón y la ciudad de Neuquén.

En relación con la apertura de la paritaria, que es otro de los reclamos, mediante el decreto N° 604/24, del 10 de junio, se comenzó formalmente con la Paritaria y el Poder Ejecutivo definió a sus representantes dentro de la misma. Para dar comienzo formal falta que se levante la medida de fuerza y que se realice el proceso por el cual se designen los representantes en la mesa paritaria por los gremios, esto surge conforme el porcentaje de afiliados que cada gremio tiene y lo define Trabajo. Uno de los puntos legales establecidos en esta negociación determina que no se pueden realizar medidas de fuerza mientras el proceso esté en curso.

Por otra parte, mediante los decretos 757 y 758/24, se designaron los vocales del directorio del EPAS por parte del Ejecutivo y también se conformó la junta electoral para seleccionar al representante de los trabajadores. El gobernador firmó ambos decretos el 10 de julio. “Salieron otros decretos muy esperados, como es el que autoriza la convocatoria para la elección del comúnmente llamado director obrero, que es el vocal en representación de los trabajadores en la mesa del directorio”, destacó y agregó que, “en simultáneo, se firmó el decreto que designa los tres vocales titulares que integrarán el directorio por parte del Ejecutivo”.

Otro de los aspectos que se plantearon en el comienzo de la gestión fue el estado deficiente en el que se encuentra la planta que lleva el agua a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul. Desde el Ministerio de Infraestructura se ha trabajado en ese tema, manteniendo reuniones con los municipios. Se está intentando llegar a un acuerdo económico, porque hace años que no pagan por ese servicio. Han realizado inversiones por su parte, pero no están pagando por el servicio prestado.

También se informó que hay cuestiones, como los valores de viandas, que se han ido actualizando. La ropa de abrigo fue entregada esta semana por el proveedor, que ya tenía orden de compra emitida a su favor, y la semana próxima será entregada en el interior provincial.

Además se está trabajando en la respuesta a la cuestión vehicular. Todas estas acciones se están corrigiendo, asignando presupuestos que antes el organismo no disponía. Hernández se refirió a la incorporación de vehículos e informó que “se está gestionando un decreto para poder incorporar 14 unidades más al servicio, que se sumarían a la flota”.