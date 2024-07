Extienden la duración del amarillo en todos los semáforos

La Coordinadora Administrativa e Institucional de la Municipalidad, Noelia Rueda, reveló que habrá cambios en el funcionamiento de los semáforos en la ciudad de Neuquén. El Municipio está trabajando en la coordinación del tiempo del titileo del amarillo en los semáforos. El objetivo es unificar la totalidad y que la duración sea de 5 segundos -hoy algunos tienen tres, y otros cinco-. Además, el verde también avisará 5 segundos antes de pasar al amarillo para alertar a los conductores el cambio.

En diálogo con La Primera Mañana en AM550, la funcionaria ahondó sobre esta novedad y comentó "esto ocurrirá en toda la ciudad. La idea es que los conductores tengan la precaución de bajar la velocidad. De ahora en más podrán contar con cinco segundos más para atravesar el amarillo y se pondrá en rojo para detener el auto".

Además, agregó que "las personas podrán ver desde mucho antes el cambio de color del semáforo, entonces podrán bajar la velocidad. La idea es que las personas bajemos la velocidad, no que aceleremos para intentar pasar la intersección, sino que tengas la precaución de que está por cambiar de color amarillo".

Consideró que esto ordenará el tránsito de los vehículos, “por la distancia que se pueda recorrer vehicularmente por segundo, que son 5,34 metros, podríamos pasar en ese tiempo que titila antes de llegar a rojo, pero es necesario también reorganizarnos porque la carga vehicular que hoy tiene la ciudad amerita unos segundos más en el color amarillo”.

El cambio tendrá tres etapas de implementación. Comenzará en el centro, “después nos vamos a ir hacia el oeste y vamos a terminar con el este”.



“También tenemos que considerar que hoy ya la ciudad de Neuquén no está atravesada por ruta y la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora, lo que también nos permitiría tener un frenado acorde para no cruzarnos en rojo y para no quedar sobre la senda personal, que hoy también es muy engorroso porque la fotomulta capta esa infracción”.