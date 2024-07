Hay más detenidos en la investigación a organizaciones sociales en Neuquén

En la mañana de este viernes la Policía provincial realizó diversos operativos en viviendas particulares e institucionales de Libres del Sur, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Cooperativa Viento Sur. Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso de Delitos Económicos Juan Narvaez. La parte operativa de los procedimientos está a cargo del Departamento de Delitos Económicos de la Policía, a cargo del comisario Juan Arévalo Smith.

Según información del Ministerio Público Fiscal, el objetivo de los allanamientos es obtener documentación y evidencia vinculada con el destino de recursos, dinero y comida para comedores, asignados por el Estado provincial a las organizaciones sociales, Libres del Sur , FOL y la cooperativa Viento Sur. Se busca verificar si las organizaciones se quedaban con porcentajes de planes sociales asignados a sus beneficiarios.

El fiscal Pablo Vignaroli, a cargo de las diligencias, señaló que se investiga "el dinero que se dio a algunas cooperativas con el fin de capacitación y que en principio no se habría utilizado para ello y también con todo un sistema de cobros a persona que cuentan con planes y circunstancias extorsivas para la asistencia a marchas porque quien no iba no recibía un bolsón de comida".

uD83DuDEA8 AHORA | Realizan allanamientos en viviendas de Libres del Sur en Neuquén. El operativo se lleva en simultáneo en casas particulares e institucionales de organizaciones sociales. Fue detenida la dirigente Gladys Aballay.

Según se precisó en las solicitudes para autorizar los allanamientos, uno de los objetivos es verificar si la comida que el Estado asignó para su utilización en comedores a cargo de las organizaciones tuvo ese destino.

Vignaroli confirmó que las personas que fueron detenidas durante los allanamientos en diversas viviendas de la ciudad de Neuquén, entre ellas la dirigente de Libres del Sur, Gladys Aballay, "están siendo identificadas". En un principio se difundieron los nombres de las otras mujeres detenidas Lilian Larosa y Sonia Barros del FOL, Al mediodía se dio a conocer los nombres de otras personas que se encuentran detenidas Ana Montoya, Vanina Ruminot, Alejandra Alcapan, Romina Pachevo e Indira Bulman.