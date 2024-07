Investigan a las organizaciones sociales por el destino de $1180 millones

En la mañana de este viernes la Policía provincial realizó diversos allanamientos en viviendas particulares e institucionales de Libres del Sur, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Cooperativa Viento Sur. Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso de Delitos Económicos Juan Narvaez. La parte operativa de los procedimientos estuvo a cargo del Departamento de Delitos Económicos de la Policía, comisario Juan Arévalo Smith.

Según información del Ministerio Público Fiscal, el objetivo de los allanamientos fue obtener documentación y evidencia vinculada con el destino de recursos, dinero y comida para comedores, asignados por el Estado provincial a las organizaciones Libres del Sur y Viento Sur, vinculada al FOL. Se busca verificar si las organizaciones se quedaban con porcentajes de planes sociales asignados a sus beneficiarios.

El fiscal Pablo Vignaroli, a cargo de las diligencias, señaló que se investiga "el dinero que se dio a algunas cooperativas con el fin de capacitación y que en principio no se habría utilizado para ello y también con todo un sistema de cobros a persona que cuentan con planes y circunstancias extorsivas para la asistencia a marchas porque quien no iba no recibía un bolsón de comida".

Expresó que se organizaban ventas de pollos con mercadería que había aportado el Estado provincial y a partir de allí, se desató una investigación en la cual “pudimos vincular, por el momento, a dos organizaciones sociales que son Libres del Sur y FOL de donde surge que la existencia de una metodología en la cual integrantes de estas organizaciones que recibían subsidios eran obligados a pagar mensualmente un aporte que era dado a una referente que a su vez era rendido a otra referente en una escala superior dentro de los niveles que entendemos existen en las organizaciones”.

Durante los allanamientos fueron demoradas diez personas, entre ellas la dirigente de Libres del Sur, Gladys Aballay, e integrantes de las organizaciones mencionadas, Lilian Larosa, Sonia Barros, Ana Montoya, Vanina Ruminot, Alejandra Alcapan, Romina Pachevo e Indira Bulman, que pasado el mediodía fueron liberadas de la Comisaría Primera donde se encontraban..

Según se precisó en las solicitudes para autorizar los allanamientos, uno de los objetivos es verificar si la comida que el Estado asignó para su utilización en comedores a cargo de las organizaciones tuvo ese destino.

El domicilio donde fue detenida Gladys Aballay, dirigente de Libres del Sur.

En conferencia de prensa Vignaroli brindó detalles de los operativos realizados. Además, se pudo conocer que las personas que no participaban de las manifestaciones no recibían "premio", y se tomaba lista para determinar la presencia.

De acuerdo a la investigación, la cooperativa Viento Sur habría recibido fondos por un monto de 1.183 millones de pesos en aportes no reintegrables para realizar capacitaciones en oficios. El convenio se firmó en enero del año pasado durante la anterior gestión del gobierno provincial en el marco del Programa de Acciones de Fortalecimiento para Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil con una serie de aportes no reintegrables. "No es lo mismo que un aporte es no reintegrable a que sea no rendible porque son aportes públicos y todos se deben rendir, por más que se destinen a privados", aclaró Vignaroli.

"Se pagaba sin rendir cuentas"

"Se pagaba sin que se rindiera el período anterior", indicó el fiscal Vignaroli. Con el dinero, sin que se informara a los socios, se tomaba decisiones de compras de vehículos e incluso de terrenos en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, entre otros elementos. "Cuando la Contaduría General de la Provincia intimó a la cooperativa a justificar gastos, sólo justificó gastos de noviembre y diciembre que no tienen relación con la capacitación en oficios", aclaró.

Por otra parte, el fiscal afirmó que el domicilio que figura como perteneciente a Viento Sur "no existe". Durante el allanamiento en el lugar se encontraron a dos personas que nada tenían que ver con la cooperativa.

Agregó que se investigará a los funcionarios provinciales que tengan responsabilidades en esta causa.

De los procedimientos realizados "se ha obtenido una importante cantidad de documentación, tenemos que procesar esa documentación y en base con este proceso de la documentación se irá determinando responsabilidades y a quién se le formulará cargos y a quién no", aclaró Vignaroli.

El acuerdo millonario

A comienzos de este año, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, había acusado a la Cooperativa Viento Sur Limitada, perteneciente al FOL, de recibir una cifra millonaria de parte del anterior Gobierno provincial sin que se rindiera cuenta del destino de esos fondos.

En enero de 2023, la organización había rubricado un convenio con el gobierno provincial en el marco del Programa de Acciones de Fortalecimiento para Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil por más de $141 millones. A partir de abril se realizaron varias adendas por más de $560 millones y $428 millones. Hubo también otro aporte no reintegrable por más de $43 millones.

El convenio de la organización con el gobierno anterior fue sometido a una auditoría en la que se detectaron graves irregularidades en la administración de esos recursos. Castelli precisó que "sólo se presentaron ocho recibos por gastos superfluos y distintos importes, es decir no presentaron la totalidad de comprobantes que respalden la compra de herramientas o pagos a capacitadores, y peor aún no se sabe fehacientemente si los beneficiarios realizaron dichas capacitaciones”. Agregó que "la solicitud del aporte no solo se aparta del objeto del programa, sino que además se constató que no hay comprobantes presentados por 5.074.671 pesos”.

La palabra de Aballay

"Estamos abiertos a la investigación, pero fueron muy violento. Son compañeras que hacen un trabajo solidario hace más de veinte años, saben donde vivimos, qué hacemos, no había ninguna necesidad", expresó Gladys Aballay, referente de Libres del Sur, luego de ser liberada.

Señaló que cuando llegaron a las sedes de la organización "no nos supieron explicar muy bien, solo nos dijeron que era una investigación. Entendemos que tiene que ver con la investigación que están haciendo a nivel nacional que depende del gobierno de Milei y que vienen a atacar a las organizaciones, que somos las que contenemos y acompañamos a todas las familias que hoy no tienen para comer".