Qué dijo el fiscal Vignaroli luego de los allanamientos a las organizaciones sociales

El fiscal jefe Pablo Vignaroli señaló que no solo se investigará a los directivos de la Cooperativa Viento Sur por "fraude a la administración pública" y a funcionarios públicos de la gestión anterior por "administración fraudulenta" en la causa que derivó este viernes en una serie de allanamientos y demoras de diez integrantes de organizaciones sociales, entre ellos Libres del Sur y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

En declaraciones al programa Neuquén.ar en AM550, Vignaroli sostuvo que por este tipo de delitos la pena máxima que podrían recibir quienes resulten imputados en la causa sería de seis años.

Este viernes, Vignaroli junto al fiscal de Delitos Económicos Juan Narvaez, llevaron adelante 14 allanamientos simultáneos en las sedes de Libres del Sur y FOL y en la de la cooperativa, además de domicilios particulares de referentes de las mismas en la ciudad de Neuquén, con la finalidad de obtener documentación y evidencia vinculada al destino de dinero asignado por el Estado provincial a estas organizaciones como así también comida para comedores.

Una de las viviendas que fueron allanadas vinculadas a las organizaciones sociales que son investigadas.

Aclaró que la investigación se inicio con una denuncia realizada por la Fiscalía de Estado "donde surgiría que alimentos que daba la Provincia para comedores estarían comercializados. En esa denuncia entraría en principio el FOL y Libres del Sur. Después a esto se le adjuntó una ampliación de denuncia donde surge la maniobra de la Cooperativa Viento Sur, vinculada al FOL".

Vignaroli explicó que en agosto de 2022 se firmó un decreto (1672) entre el Estado provincial para crear un programa de capacitación en oficios destinado a los integrantes de desocupados que conforman las organizaciones sociales, con una serie de aportes no reintegrables. La cooperativa Viento Sur suscribió el convenio en enero de 2023 y recibió 1183 millones de pesos en el marco del acuerdo. El dinero se aportaba mes a mes, pero no se rendían facturas y, según la investigación de los fiscales, nunca se destinó a cursos de capacitación. "No es lo mismo que un aporte es no reintegrable a que sea no rendible porque son aportes públicos y todos se deben rendir, por más que se destinen a privados", aclaró Vignaroli durante la conferencia de prensa realizada el viernes al mediodía.

La cooperativa Viento Sur suscribió el convenio con el Estado provincial en enero de 2023 y recibió 1183 millones de pesos en el marco del acuerdo, dijo Vignaroli.

En relación a los funcionarios de la gestión anterior del gobierno provincial, Vignaroli precisó a AM 550 que "en un principio se investigará a Germán Chapino, quien daba la orden de pagar mensualmente ese aporte sin tener rendido el del mes anterior". Chapino dejó su banca como diputado provincial para asumir como ministro de Desarrollo Social en reemplazo de Abel Di Luca, quien renunció a raíz de una causa judicial por el presunto manejo irregular en la distribución de planes sociales. En relación a si podrían sumarse otros nombres a la investigación, el fiscal dijo "no tenemos acotado nada sino a medida que surjan personas que pudieran estar involucradas".

"Esta cooperativa recibió fondos públicos para una finalidad determinada, que en este caso eran capacitaciones laborales para sus integrantes, pero por la documentación bancaria que teníamos antes de los allanamientos la mayor parte de esos fondos no se habían utilizado para ello", describió el fiscal. Agregó que "de acuerdo a la información, esos fondos fueron destinados a la compra de terrenos en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, y de vehículos particulares, y a reparaciones de otros vehículos". Durante la conferencia de prensa que brindó el viernes, Vignaroli mencionó la compra de un Renault Kangoo "cuya autorización para usarla está a nombre de Diego Mauro, del FOL, quien además sería el único autorizado para manejar una cuenta bancaria".