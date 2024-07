"Repartí comida a gente en situación de calle y me volví llorando"

“Veo mucha necesidad en la calle y me nace ayudar”, afirmó Sebastián González, un vecino del barrio Cuenca XVI, que este viernes 12 de julio a la noche desafió las bajas temperaturas para llevarles un plato de comida caliente a las personas en situación de calle que se encuentran en distintos puntos de la ciudad de Neuquén.

González junto a su mujer Naty, acompañados por su suegra, prepararon más de 50 porciones de guiso de lentejas y salieron a repartirlas. En diálogo con Mejor Informado comentó que hace un tiempo comenzó con esta campaña solidaria que no solo tiene por finalidad brindarles un plato de comida a la gente que atraviesa sus días en la calle sino también un momento de compañía y contención y así poder conocer más en profundidad lo que sienten estas personas.

González salió este viernes a repartir viandas con comida caliente a las personas que duermen en la calle.

“Llevamos las viandas con guiso de lentejas a personas que estaban en el Hospital Bouquet Roldán, otros que se encuentran cerca de la Catedral, también a un grupo de jóvenes que duermen en la calle 12 de Septiembre al lado de las vías”, describió el hombre de 33 años que trabaja como chofer en una empresa que brinda servicios al sector petrolero.

Durante su recorrida solidaria se cruzó con jóvenes y adultos "que estaban calentándose con un fueguito y que cuando bajé del coche y les entregué la vianda con comida se pusieron muy contentos y fueron muy agradecidos". Agregó que "pude charlar un buen rato con ellos y me contaron por la difícil situación que atraviesan, algunos me contaron que se quedaron sin trabajo, otros limpian vidrios para subsistir”.

González no sale de su asombro por la cantidad de gente en esta situación , "durmiendo entre cartones con este frío". “La verdad que me volví a mi casa llorando porque es muy duro ver jóvenes, gente adulta pasando por esta situación, incluso chicos de 8, 10 años con sus padres y también mujeres. Una de ellas de Jujuy me contó que no puede pagar el alquiler y quedó en la calle”. González confesó que mientras regresaba a su casa junto a su mujer no podía sacarse de la cabeza a ese abuelo que se había acostado a dormir sobre un colchón en medio del frío helado de la noche "que agradeció la comida que le entregué porque según me dijo no había podido comer nada en todo el día".

"Pude charlar un buen rato con ellos y me contaron por la difícil situación que atraviesan", señaló el vecino de Cuenca XVI.

Sebastián reparte sus días entre su trabajo como chofer y la escuelita de fútbol que creó hace un tiempo en Cuenca XVI donde asisten más de 30 chicos de distintas edades que viven en el oeste de la ciudad. “Los días que tengo franco por mi trabajo trato de ayudar a la gente y a los chicos, me gusta esta tarea solidaria que llevo adelante con mi familia y con amigos”, concluyó.