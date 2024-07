Final feliz para Rosa, una abuela víctima de usura

Rosa, una abuela del barrio Labraña de Cipolletti, fue víctima de usura en un comercio de la localidad luego de intentar comprar una cocina con un interés de financiación de más de 2 millones de pesos. Gracias a la alerta de un taxista, intentó devolverla pero la empresa se lo negó. Sin embargo, por la repercusión que tuvo, Rosa logró devolver la cocina y los vecinos le compraron una nueva.

Este viernes 12 de julio, la abuela obtuvo una cocina que si bien salía $400.000, le terminaría saliendo más de $2.000.000 por la financiación en cuotas con la que la compró; el problema fue que nadie en el local le explicó.

Tras la repercusión, desde el local comercial, finalmente le hicieron una nota de crédito para anular el contrato y que así le llegue el "Libre de Deuda" en unas semanas.

Fuente: Cipo360

Por gentileza de un comerciante de la localidad, a Rosa le regalaron una cocina nueva. En comunicación con medios locales, Carlos, un empleado de ANSES, organizó una colecta que logró juntar más de $800.000, que inmediatamente fueron transferidos a la cuenta personal de la abuela.

"Estoy muy emocionada por todo y muy agradecida", describió Rosa. Ante la pregunta de qué se iba a comprar con ese dinero, dijo "unas botitas para el frío".

"Quien me ayudó en todo esto fue Daniel, mi taxista, que me lleva para todos lados y les acercó la cocina al comercio al que se la había comprado", detalló Rosa, quien no tiene hijos ni nietos, vive sola y no sabe leer ni escribir.

Además se informó que la colecta para la abuela de Cipolletti ya fue cerrada.