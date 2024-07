De unos pollos perdidos a un desfalco mayúsculo de la política

El primer indicador de la malversación de dineros públicos cometida a través de intermediarios entre el Estado y "los pobres", fueron los pollos: cargamentos destinados al reparto a carecientes en los que los ex emplumados desaparecían para ser comercializados por otro lado. Así empezó la investigación de los fiscales tras la denuncia que presentó la Fiscalía del Estado neuquino, y que derivó enseguida en la pesquisa de qué se ha hecho con 1.183 millones de pesos aportados desde la gran caja estatal a la cooperativa Viento Sur.

Esta "punta del iceberg" que hizo desaparecer cantidades todavía indeterminadas de dinero justificados en el sostén de la "paz social" como propósito muestra ya, a poco de comenzada la investigación tras los 14 allanamientos del viernes pasado, resultados sorprendentes. Por ejemplo, los fiscales no encontraron el local de la cooperativa investigada en el domicilio apuntado. Por ende, no encontraron un lugar en el que se hubieran registrado y documentado procederes. No hubo, por lo tanto, siquiera un maquillaje de orden y control. La responsabilidad de la política (mala) en esto es indudable, no solo porque hubo un gobierno que suministró la plata, sino porque esa plata quedó en manos de gente que hacía y hace política, y que usó el dinero discrecionalmente, sin preocuparse demasiado por el destino específico que se requería.

Solo un nivel de conformismo escalofriante puede explicar que haya sectores de la política neuquina que no reaccionen con espanto a tales desatinos. La Justicia investiga, pero la política calla. Y lo que se calla, centralmente, es cómo se hizo un puente pecaminoso entre lo que antes se hacía directamente, con las tarjetas de los planes sociales, para continuar, con otros métodos, con el goteo de malversación de fondos públicos.

El 29 de este mes vence el plazo para que los fiscales presenten la acusación concreta en la causa de la estafa con planes sociales. En una fecha clave, determinante, porque abre un proceso que desembocará, casi inexorablemente, en un juicio. En el camino, ya se sabe que se propician acuerdos con admisión de culpabilidad para algunos; y que, otros, serán absueltos tras colaborar decididamente con la investigación. Se sabe también que hay nexos vinculantes entre esa causa y esta que ahora se investiga, comenzada por unos pollos extraviados. Y que, fatalmente, habrá ex funcionarios provinciales imputados.

Nadie pretende quitar el derecho a que quienes se sienten acusados, se defiendan. Se trata de impartir justicia. Pero, también, se trata de cortar drásticamente con prácticas políticas deshonestas, profundamente hipócritas, que, mientras hablaban de justicia social, se robaban los dineros del pueblo.