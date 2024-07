"Es llamativo entregar $1180 millones a una cooperativa para capacitar"

"Esta dentro de la posibilidad del Estado dar un aporte no reintegrable a una cooperativa. Ahora que el aporte no sea no reintegrable no quiere decir que no sea rendible", dijo Vignaroli. .

En una entrevista con el programa "Así Estamos" por Mitre Patagonia el fiscal Pablo Vignaroli brindó detalles de la investigación penal sobre el presunto mal manejo de fondos sociales en la que están apuntados dirigentes de las organizaciones Libres del Sur y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y exfuncionarios de la provincia. Luego de los catorce allanamientos realizados el viernes en el marco de la causa que investiga, Vignaroli sostuvo que "llama la atención" que el programa de capacitación en oficios destinado a los integrantes desocupados de las organizaciones sociales por el cual recibían más de 1180 millones de pesos aportados por el Estado provincial "fue creado en agosto de 2002, cuando ya se sabía todo lo de la estafa de los planes sociales". "Podemos pensar que este fue un mecanismo para retroalimentar el sistema que no pudieron alimentar a través de los planes sociales", esgrimió como una de las tantas hipótesis que tiene la investigación.

¿Cuáles son los avances en la causa que derivó en los allanamientos realizados el viernes?

La investigación se inició el 10 de mayo pasado. Esta investigación fue dirigida en un principio al destino de mercadería que la Provincia entregaba a una organización social en particular, que es el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), para ser utilizado en comedores. La denuncia, con muy buena información, determinaba que pollos que entregaba la Provincia eran vendidos comercialmente. También se determinó una especie de sistema de recaudación o aporte con la obligación de asistir a marchas mediante la toma de asistencia. Y una tercera línea relacionada con una cooperativa vinculada al FOL, que se llama Viento Sur, que en el marco de un programa destinado a la capacitación laboral de personas que integran sociedades intermedias, creado en agosto del 2022, se firma un convenio mediante el cual el FOL se compromete a recibir, con el aporte no reintegrable que recibía del Estado, a capacitar laboralmente a integrantes de esa organización y se les entregaba una suma mensual. Eso después se fue prorrogando hasta diciembre de 2023. En todo este periodo se le entregó a la cooperativa, o se le depositaron en su cuenta, más de 1.180 millones de pesos. La particularidad que tenía esto era que para hacer el desembolso de un mes no se pedía la rendición del mes anterior. Además quienes recibían este dinero tenían que ejecutar programas de capacitación laboral. Lo que se pudo determinar es que con ese dinero se pagaban cuotas de terrenos comprados en la cordillera, arreglos de autos, compra de vehículos. Se adjuntó una nómina de personas a las cuales se le habría pagado durante varios meses una suma fija de dinero, alrededor de 178 mil pesos por mes. Es decir, todo totalmente ajeno al objeto del aporte y del convenio firmado.





¿Quién hace la denuncia para iniciar esta investigación?

La denuncia la hace la Fiscalía de Estado. Inclusive, por lo que pudimos ver en la denuncia que tiene que ver con la Cooperativa Viento Sur, hubo como un trámite previo en el cual se le dio a ésta la posibilidad de justificar el dinero entregado y no hubo una justificación satisfactoria y por eso se hace la denuncia.

Viento Sur no era la única que recibía. En su momento hablamos con el ex ministro de Desarrollo Social Germán Chapino nos confirmó esto de ATN sin devolución, sin control. Nunca pudieron saber en la Provincia si realmente capacitaban a alguien y cuántas personas integraban la cooperativa. O sea, no tenían un solo dato.

Pero Chapino les pagaba mensualmente. E incluso les pagó con observaciones que le hizo la Contaduría General de la provincia. Uno de los objetivos del allanamiento era ubicar la sede de la Cooperativa Viento Sur, sede que está denunciada en el convenio. Es un domicilio en Cuenca XVI, que está en las actas constitutivas. Nosotros fuimos, si bien la dirección existía, era un domicilio donde nunca habría funcionado la cooperativa.

Muchas irregularidades, ¿no?

Sí, demasiada irregularidad como para hablar de negligencia. Desde mi punto de vista, acá hay algo más que una negligencia.

Una de las viviendas allanadas el viernes pasado vinculada con las organizaciones sociales.

¿Sería parte casi del mismo mecanismo que la estafa con los planes sociales?

Lo que nos llama la atención en la investigación es que este programa se crea en agosto de 2022, una vez que ya se sabía todo lo de los planes sociales. Entonces, uno puede pensar que este fue un mecanismo para retroalimentar el sistema que no pudieron alimentar a través de los planes sociales. Es una hipótesis dentro de las tantas que tenemos en la investigación. Eso, llegado el momento, se podrá determinar o no.

La Fiscalía de Estado sigue conformada por las mismas personas que en la gestión anterior. ¿Por qué ahora la denuncia?

Esa pregunta habría que hacerle a la Fiscalía de Estado. No tengo que salir a defender a la Fiscalía de Estado pero es la Fiscalía de Estado la que denuncia planes.

¿Evidentemente ha habido desde el poder político una revisión ordenada de lo actuado?

Creo que es sano inclusive desde el punto de vista institucional que haya alternancia y que se revise. Eso va a ayudar a la mejor administración de los bienes públicos. Es llamativo entregar a una cooperativa en un año más de 1180 millones de pesos para capacitar. Nos preguntamos, qué programa de capacitación le presentó la cooperativa al Ministerio de Desarrollo Social para dar ese monto de dinero. Tenemos el problema de que no encontramos la sede de la Cooperativa Viento Sur. Imaginábamos que íbamos a encontrar boleto de la compra de los terrenos, boleto de compra-venta de los vehículos, programas de capacitación... No pudimos encontrar nada porque no existía la cooperativa. Puede ser una dificultad para saber el destino del dinero pero también es una dificultad para los que están involucrados porque no tienen modo de justificar qué hicieron con el dinero. La investigación del fiscal Pablo Vignaroli apunta a la defraudación al Estado por parte de organizaciones sociales. Sostuvo que en la causa podrían ser investigados funcionarios de la gestión anterior.

Hay un organismo que controla las cooperativas, incluso Personería Jurídica de la provincia. ¿Hay requerimientos? ¿Tienen que presentar documentación, balances y demás?

Hemos pedido ahora a Personas Jurídicas y al INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) que es un organismo nacional, toda la documentación relacionada con esta cooperativa para ver qué surge. En este caso, al haber fondos públicos involucrados, hay dos organismos que se encargan de controlar, que es la Contaduría General de la Provincia, que hace un control más contemporáneo al gasto y el Tribunal de Cuentas que hace un control a ejercicio vencido. De hecho, la contaduría cuando comienza a intervenir, empieza a advertir falencias, las observa y dice "Ministro, esto está mal", y el ministro igual paga.

Es una irregularidad que el Estado le dé aportes no reintegrables a un tercero.

Esta dentro de la posibilidad del Estado dar un aporte no reintegrable. Ahora que el aporte no sea no reintegrable no quiere decir que no sea rendible.

Por eso, ni siquiera los documentos han presentado.

Esto es una anécdota, si lo queremos llamar así, pero hay 5 millones de pesos que la cooperativa no tienen manera de rendirlo. Dicen esto no lo vamos a rendir porque nos parece un monto insignificante. A ver, si uno lo mide con los 1.180 millones de pesos, sí puede ser insignificante. Pero no es insignificante.

¿Puede haber, aparte de la gente de la cooperativa, exfuncionarios imputados en esta causa?

Exactamente, y están siendo investigados. Hay como dos partes, sin la cual una no podía hacer lo que hacía la otra. Si el Estado no le daba la plata a la cooperativa no podía usarla para lo que quisiera, y si el Estado no controlaba, la cooperativa seguía pudiendo hacer lo que quisiera con el dinero.

No es decisión final de un ministro entregar ese dinero, tiene que tener el respaldo de alguien más, ¿no?

Nosotros nos fijamos hipótesis, teorías del caso, y a medida que las comprobamos y avanzamos con la evidencia, vamos imputando a las personas. En estos casos hay muchas cosas que tienen responsabilidad política y que no necesariamente pasa por la responsabilidad penal y viceversa. La responsabilidad penal es algo individual. Uno tiene que tener evidencia que alguien hizo algo que es un delito. Uno después puede suponer muchas cosas, pero si no las prueba, no puede avanzar. Se puede suponer que hay una decisión política de alguien más arriba del ministro que pudo haber dado la directiva. Todo es materia de investigación.

¿Es factible que estos fondos que recibían, por ejemplo Libres del Sur lo utilizaran en campaña?

Es parte de la hipótesis de investigación. Libres del Sur lo que hacía era cobrar un aporte a sus afiliados. No tenemos evidencia de que Libres del Sur haya recibido aporte dinerario. Sí tenemos información que recibían mercadería por parte del Estado provincial para los comedores. Estos aportes eran rendidos a una persona que era la mano derecha de Gladys Aballay, quien era la que decidía el destino de esos aportes. Como esto se manejaba en efectivo, al no estar bancarizado es muy difícil hacer el seguimiento. Pero tenemos como pruebas testimonios, chats de WhatsApp, con lo cual entendemos que podremos avanzar mucho más.